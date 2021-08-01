Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

Клюгин шокирован решением судей отдать золото Олимпиады двум прыгунам в высоту

21:20
Теги:

Олимпийский чемпион 2000 года в прыжках в высоту Сергей Клюгин шокирован решением судей не проводить перепрыжку в финале мужского турнира по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Золото Игр вручили сразу двум спортсменам — катарцу Мутазу Баршиму и итальянцу Джанмарко Тамбери. Они оба показали результат 2,37 метра.

«Для меня сегодняшнее распределение олимпийского золота в мужских прыжках в высоту стало шоком, — цитирует Клюгина ТАСС 1 августа. — Я никогда ранее ничего про такое не слышал. На коммерческих турнирах уровня Бриллиантовой лиги такие случаи были, но чтобы этим заканчивались соревнования на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, я такого не припоминаю».

Так как спортсмены использовали одинаковое количество попыток, судьи приняли решение отдать обоим спортсменам первое место. Бронзу с аналогичным результатом 2,37 м завоевал белорус Максим Недосеков, использовавший большее количество попыток.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12036755

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Ростов» — «Зенит»: все голы матча
«Шевченко не ожидал такого политического напора. Кое-кому не нравилось, что он говорил по-русски». Что происходит в сборной Украины?
России пора брать реванш в Токио! Чего ждать 2 августа на Олимпиаде
Белорусскую легкоатлетку насильно вывозят из Токио в Минск
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд