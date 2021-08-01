Клюгин шокирован решением судей отдать золото Олимпиады двум прыгунам в высоту

Олимпийский чемпион 2000 года в прыжках в высоту Сергей Клюгин шокирован решением судей не проводить перепрыжку в финале мужского турнира по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Золото Игр вручили сразу двум спортсменам — катарцу Мутазу Баршиму и итальянцу Джанмарко Тамбери. Они оба показали результат 2,37 метра.

«Для меня сегодняшнее распределение олимпийского золота в мужских прыжках в высоту стало шоком, — цитирует Клюгина ТАСС 1 августа. — Я никогда ранее ничего про такое не слышал. На коммерческих турнирах уровня Бриллиантовой лиги такие случаи были, но чтобы этим заканчивались соревнования на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, я такого не припоминаю».

Так как спортсмены использовали одинаковое количество попыток, судьи приняли решение отдать обоим спортсменам первое место. Бронзу с аналогичным результатом 2,37 м завоевал белорус Максим Недосеков, использовавший большее количество попыток.