Белорусская легкоатлетка Тимановская получила гуманитарную визу Польши
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши, сообщает заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач.
«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру», — написал Пшидач в Twitter.
Бегунья ранее раскритиковала спортивное начальство за то, что ее поставили на эстафету 4х400 метров на Олимпиаде без ее ведома. 1 августа стало известно, что Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио. После этого в НОК Белоруссии заявили, что Тимановская прекращает участие в соревнованиях «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».
2 августа появилась информация, что муж Тимановской покинул страну после инцидента с участием его супруги.
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