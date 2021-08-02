Белорусская легкоатлетка Тимановская получила гуманитарную визу Польши

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши, сообщает заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач.

«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру», — написал Пшидач в Twitter.

Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlet is already in direct contact with Polish diplomats in Tokyo. She has received a humanitarian Visa. Poland will do whatever is necessary to help her to continue her sporting career. ?? always stands for Solidarity. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) August 2, 2021

Бегунья ранее раскритиковала спортивное начальство за то, что ее поставили на эстафету 4х400 метров на Олимпиаде без ее ведома. 1 августа стало известно, что Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио. После этого в НОК Белоруссии заявили, что Тимановская прекращает участие в соревнованиях «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

2 августа появилась информация, что муж Тимановской покинул страну после инцидента с участием его супруги.