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Скандалы

Муж легкоатлетки Тимановской уехал из Белоруссии на Украину после скандала на Олимпиаде

11:25
Кристина Тимановская. Фото Reuters
Кристина Тимановская. Фото Reuters
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Арсений Зданевич, муж белорусской бегуньи Кристины Тимановской, заявил в комментарии «СЭ», что он покинул страну после инцидента с участием его супруги на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

«Все верно, я действительно покинул Белоруссию. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю», — сказал Зданевич «СЭ».

Ранее, 1 августа, стало известно, что Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где проходят летние Олимпийские игры. 24-летняя спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой о помощи. Сейчас она в аэропорту Токио в сопровождении властей и полиции. 2 августа появилась информация, что Польша готова предложить гуманитарную визу девушке.

До этого Кристина Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Олимпиада завершится 8 августа.

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Данил Алешин все материалы автора

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