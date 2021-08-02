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Бегунья Тимановская боится, что в Белоруссии ее могут посадить в тюрьму

01:39
Кристина Тимановская. Фото Getty Images
Кристина Тимановская. Фото Getty Images
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что боится попасть в тюрьму на родине. Ранее стало известно, что ее попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где проходит летняя Олимпиада.

«Почему я боюсь лететь на родину? Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму, - цитирует спортсменку by.tribuna.com. - Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно».

Сегодня спортсменка должна была бежать 200 метров. Однако сегодня к ней пришел тренер Юрий Моисеевич и сказал, что участвовать в соревнованиях ей нельзя, а надо срочно ехать в аэропорт и отправляться домой. Спортсменка обратилась к МОК с просьбой о помощи. Сейчас она в аэропорту Токио в сопровождении властей и полиции.

Накануне Кристина Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://by.tribuna.com/tribuna/blogs/kontorapishet/2949805.html#supertop

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Евгений Петров все материалы автора

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