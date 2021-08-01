Белорусскую легкоатлетку насильно вывозят из Токио в Минск
Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются насильно вывезти из Токио в Минск, информирует Mash.
Завтра она должна была бежать 200 метров. Однако сегодня к ней пришел тренер Юрий Моисеевич и сказал, что участвовать в соревнованиях ей нельзя, а надо срочно ехать в аэропорт и отправляться домой.
Тимановская обратилась за помощью к местной белорусской диаспоре, сейчас она в полиции, правоохранители разбираются с ее случаем.
Добавим, что накануне Кристина Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.
Как сообщают другие Telegram-каналы, белорусские диаспоры начали собираться у терминала аэропорта в Токио, чтобы поддержать спортсменку.
В аэропорт приехали волонтеры и полиция.
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