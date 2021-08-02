Спортсмены из Чехии готовы взять белорусскую легкоатлетку Тимановскую в Прагу на своем самолете

Чешские олимпийцы готовы взять в Прагу на своем самолете белорусскую спортсмену Кристину Тимановскую, если ей предоставят политическое убежище, сообщил глава Национального спортивного агентства Филип Нойссер.

Также Нойссер обратился с открытым письмом к правительству Чехии с просьбой предоставить Тимановской убежище.

Тимановская активно и публично критиковала руководство белорусского спорта за допущенные, по ее мнению, промахи при подготовке к Играм. Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что легкоатлетка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Теперь спортсменка намерена просить политического убежища в Европе.