Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

Бегун Барега принес Эфиопии первую медаль на Олимпиаде в Токио

15:16
Селемон Барега. Фото Reuters
Селемон Барега. Фото Reuters
Теги:

Эфиопский бегун Селемон Барега выиграл забег на 10000 метров на Олимпиаде в Токио.

21-летний спортсмен принес своей стране первое золото на Играх в Японии. Барега стал первым чемпионом в беге на 10000 метров из Эфиопии с 2008 года, тогда золото взял Кенениса Бекеле. В 2012 и 2016 году олимпийским чемпионом на этой дистанции становился британец Мо Фара.

Второе место занял Джошуа Чептегей из Уганды, третьим стал его соотечественник Джейкоб Килимпо. Эти медали также стали для Уганды первыми на Олимпиаде в Токио.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

10000 м

Финал

1. Селемон Барега (Эфиопия) — 27:43.22

2. Джошуа Чептегей (Уганда) — 27:43.63

3. Джейкоб Килимпо (Уганда) — 27:43.88

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Олимпиада 2020, волейбол, мужчины: Россия — Франция, время начала и где смотреть
В Кремле прокомментировали массовую драку в Крыму
Вызванный в прокуратуру комик Мирзализаде снова пошутил про русских
Видео: Как по линиям на ладони определить серьезные болезни
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд