Бегун Барега принес Эфиопии первую медаль на Олимпиаде в Токио

Эфиопский бегун Селемон Барега выиграл забег на 10000 метров на Олимпиаде в Токио.

21-летний спортсмен принес своей стране первое золото на Играх в Японии. Барега стал первым чемпионом в беге на 10000 метров из Эфиопии с 2008 года, тогда золото взял Кенениса Бекеле. В 2012 и 2016 году олимпийским чемпионом на этой дистанции становился британец Мо Фара.

Второе место занял Джошуа Чептегей из Уганды, третьим стал его соотечественник Джейкоб Килимпо. Эти медали также стали для Уганды первыми на Олимпиаде в Токио.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

10000 м

Финал

1. Селемон Барега (Эфиопия) — 27:43.22

2. Джошуа Чептегей (Уганда) — 27:43.63

3. Джейкоб Килимпо (Уганда) — 27:43.88