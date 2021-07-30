Сборную США по легкой атлетике дисквалифицировали в смешанной эстафете 4х400 м после победы в квалификации

Сборную США по легкой атлетике дисквалифицировали в смешанной эстафете 4х400 м после того, как команда одержала победу в квалификационном забеге.

Американская команда была дисквалифицирована за нарушение правила 24.19 технического регламента, согласно которому при всех передачах палочки во время эстафеты спортсменам не разрешается начинать бег за пределами своих зон передачи.

В составе сборной США выступали Элайджа Гудвин, Линна Ирби, Тэйлор Мэнсон и Брайс Дэдмон.