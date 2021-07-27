Бесславный конец? Симона Байлз приезжала в Токио главной звездой, но еле унесла ноги от россиянок из-за «травмы»

Странное начало Олимпиады для 24-летней гимнастки.

Пошел второй день, как мы исходим кипятком по поводу побед наших гимнастов на Олимпиаде. Все заслуженно, но на самом деле Андрей и Валентина Родионенко, а также большой штаб помощников последовательно вели наших к этому результату. И было бы скорее странно и обидно, если бы работа окупилась только через три года в Париже. Да еще и с другим поколением. Нынешнее, с сумасшедшим и не жалеющим себя Артуром Далалояном, должно было брать свое.

Женское командное золото казалось куда более сенсационным. Все-таки Симона Байлз остается человеком номер один в этом виде спорта. Наверное, это не Болт или Фелпс, но нечто близкое по масштабу. Ее можно было назвать одной из главных звезд всей огромной сборной США — после просмотра многочисленных статей на NBC, USA Today и других порталах. Которые в Токио помещаются в своих отдельных просторных комнатах на третьем этаже пресс-центра. У Los Angeles Times она больше, чем у ОКР.

Байлз на заглавной странице телевещателя Олимпиады NBC. pic.twitter.com/m7AacdaxEA — Lublineс93 (@Lublinec931) July 27, 2021

И Байлз подходила к Олимпиаде фаворитом, который идет брать золотые медали. Да, у нее есть проблемы со здоровьем, психическое расстройство, про которые не позлорадствовал только ленивый, она вообще многих в России бесит. Но не признать ее величия — глупость.

Заваленная квалификация

И вот Байлз приехала в Токио и даже не поселилась в Олимпийской деревне. Вся сборная США по гимнастике поселилась в гостинице в городе после положительного теста на коронавирус у запасной сборной Кары Икер.

Первый комплект наград у женщин разыгрывается в командном многоборье. И уже в квалификации Симона не похожа на себя. Понятно, что на параллельных брусьях она никогда не была сильна, и 10-е место — не сенсация. Но и среди других видов квалификацию американка выиграла только в опорном прыжке. На вольных упражнениях она вылетела с ковра, но осталась второй за итальянкой Ванессой Феррари, на бревне была седьмой. По сумме всех снарядов она все-таки возглавила квалификацию перед финалом 29 июля, но ее отрыв от бразильянки Ребекки Андраде всего 0,4 балла, в то время как в финалах Байлз обычно привозит по 2 балла.

Конечно, в финале все может измениться. Но для этого Симоне нужно сделать что-то опрокидывающее сознание в ближайшие 24 часа.

Россиянки раздавили американку

Потому что один финал она уже провалила во вторник. В команднике Байлз набрала в опорном прыжке лишь 13,766 балла — и больше не вышла на старт. Ее результат был 21-м из всех 24 участниц. Судя по всему, это был удар, не совместимый с продолжением соревнований. Поэтому уже на втором снаряде она ушла в число запасных.

Congratulations to the U.S. women for a hard-fought silver medal! ? ??



So proud of this team! #Tokyo2020 pic.twitter.com/0Z8RemzwCD — USA Gymnastics (@USAGym) July 27, 2021

Мнения на трибунах разделились: кто-то говорил, американский штаб увидел, что лидер не тянет. Тут же появились слухи о травме. Хотя, как говорят очевидцы, Байлз спокойно осталась на стадионе и продолжала прыгать и болеть за своих партнерш. В итоге, по официальной формулировке, Симона снялась из-за проблем с mental health — ментальным здоровьем. Сложная тема — травма это вообще или нет. У гимнастки синдром дефицита внимания, из-за которого она принимала легальные лекарства в рамках терапевтических исключений. Но так ли должен поступать лидер своей сборной в финале Олимпиады?

Вот что она сказала NBC сразу после снятия:

— Физически я чувствую себя хорошо. Эмоционально все зависит от времени и момента. Приезжать на Олимпиаду и быть главной звездой нелегко.

Кажется, тут не слышно явных противопоказаний к соревнованиям. Артур Далалоян над таким подходом вообще посмеялся бы. Проще говоря — Байлз не выдержала. В том числе и давления российской сборной. Что ж, если соперника надо убирать таким способом — почему нет. При этом я не утверждаю, что подход Далалояна правильнее. В жизни много чего важного помимо Олимпиады. Но конкретно в борьбе за важнейшее золото, которое американки завоевывали в 2012 и 2016 годах, эффективнее работа на самоизнос. Байлз же поберегла себя.

Теперь неизвестно, будет ли она участвовать в индивидуальных финалах. Пробилась Байлз во все. По словам врачей американской сборной, «ее состояние будет ежедневно оцениваться, чтобы понять медицинскую пригодность к участию в соревнованиях».

А ведь всего два года назад в Штутгарте на чемпионате мира она взяла пять золотых медалей из шести. Но если все действительно настолько серьезно — олимпийский конец 24-летней американской звезды рискует стать бесславным.