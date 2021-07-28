Блогер, глава Юнармии и муж самой красивой гимнастки страны. Чем занят вне спорта Никита Нагорный

Олимпийский чемпион и лидер мужской сборной России успешен и вне спорта.

Лидер сборной России по спортивной гимнастике Никита Нагорный уже стал героем. Вместе с Денисом Аблязиным, Давидом Белявским и Артуром Далалояном он взял золото Олимпиады в Токио в командном многоборье — впервые с 1996 года. Теперь у Нагорного есть все шансы стать двукратным олимпийским чемпионом и выиграть личное многоборье, став первым победителем абсолютного первенства после Алексея Немова. Но успешная карьера в спорте — только одна сторона жизни Никиты. Вне гимнастического помоста Нагорный не менее активен.

Открыл два YouTube-канала и подружился с Сардаровым

Нагорный очень активен в соцсетях. Причем если к Instagram спортсменов мы привыкли, то вот личный YouTube-канал — это что-то новенькое. Никита завел свой блог перед Олимпиадой в Рио и быстро стал набирать подписчиков. Сначала канал назывался «Никушкин Дэй» и был сосредоточен на том, чтобы показать жизнь спортсмена изнутри. «В первых выпусках на YouTube я рассказывал про чемпионат Европы, про подготовку к Олимпиаде, третий ролик набрал 10 тысяч просмотров — и я понял, что людям интересно», — рассказывает Нагорный. Спортсмен нашел причину, по которой рейтинги трансляций гимнастики не очень высокие: ее сложно понимать. Поэтому он начал в игровой и доступной форме объяснять правила своего вида спорта. Никита уверен: если о гимнастике с задором рассказывать зрителям — получится продвигать спорт в массы.

«В Америке ведь спортивная гимнастика — топовый вид. У нас Алия Мустафина — двукратная олимпийская чемпионка, и у нее всего 200 тысяч подписчиков в Instagram, а там у Александры Райсман 2,3 миллиона подписчиков», — отмечает Нагорный. Правда, со временем он понял, что для роста подписчиков постоянно разъяснять нюансы правил — не лучшая тактика. Поэтому темы сюжетов стали чаще меняться, а блог переформатировался в жанр влога — зарисовок о жизни. Сейчас канал Нагорного на YouTube так и называется — Никита Нагорный. У него уже больше 300 тысяч подписчиков, а самые популярные ролики посмотрели почти миллион человек. Там не только гимнастика, Никита рассказывает обо всем, что ему интересно: обзоры на автомобили, лайфхаки по ремонту и видео из путешествий.

Нагорный получает деньги с показа рекламы, а также сотрудничает с различными брендами, снимает коммерческие ролики. При этом изначальная цель — пропаганда гимнастики в массы — остается главной. Текущая стратегия Нагорного — показывать быт гимнаста со всех сторон. «Хотел, чтобы люди просто узнавали о существовании гимнастики и гимнастов. Уже позже стал добавлять к этому лайфстайл: обзоры автомобилей, светские мероприятия», — пояснил Никита. Один из ориентиров для него в мире блогеров — «Дневник хача». Сейчас они общаются, и у Нагорного даже общий с Амираном Сардаровым монтажер. Был у Нагорного и второй проект, совместно с другим гимнастом, чемпионом Европы Дмитрием Ланкиным, — «Вам слабо?» с различными гимнастическими трюками, но затем формат переехал на основной канал Нагорного.

Женился на чемпионке мира и призере Игр в Рио Спиридоновой

Часто в роликах Никиты можно увидеть Дарью Спиридонову. Точнее, Дарью Нагорную. Жена Никиты — также известная гимнастка, призер Олимпийских игр в Рио и одна из самых красивых российских спортсменок. Нагорный даже шутит, что один из секретов успеха его канала — это возможность снимать свою жену. Никита и Дарья познакомились на тренировочной базе гимнастов на озере Круглое. В один из вечеров после занятий Нагорный пригласил Спиридонову к себе в номер на разговор. Они быстро почувствовали, что между ними возникает связь, и начали встречаться. Спустя пару лет после начала отношений пара зарегистрировала брак.

К предложению руки и сердца Нагорный подошел с креативом. «Просыпаемся с утра, Никита говорит: «У меня для тебя сюрприз. Поедем на дачу к другу, будем кататься на лошадях, жарить шашлыки»... Я оделась как на дачу. Едем часа два через какие-то деревни. Потом подъезжаем — а там парашюты летают! И я вспоминаю, что давно ему говорила, мол, мечтаю прыгнуть... Мы прошли инструктаж и пошли прыгать. Никита прыгал первым, я за ним. Смотрю, он приземлился и куда-то убежал. Зову его с воздуха — бесполезно. Ну а когда я тоже приземлилась, он подошел, встал на одно колено и сделал предложение», — вспоминает Дарья.

Сейчас путь в большом спорте продолжает только муж — Спиридонова-Нагорная недавно объявила о завершении своей карьеры. Она планировала поехать на Игры в Токио — но сначала планам помешала травма, а затем вмешалась и пандемия, которая отложила Олимпиаду на год. В конце концов Спиридонова решила сконцентрироваться на семейной жизни, а также попробовать себя в качестве судьи или комментатора. «Было очень сложно восстанавливаться, да и вообще с возрастом все становится тяжелее. Главное, что начал пропадать интерес. В основном из-за того, что становилось тяжело. И хотелось уже развиваться в чем-то кроме спорта, а спорт с чем-то совмещать практически невозможно. Так что на карантине мы с Никитой очень много обсуждали эту тему и в итоге приняли решение, что да, мне пора заканчивать», — поясняет уже экс-спортсменка. Сейчас она дома следит за выступлениями мужа и сильно переживает за него. Правда, вживую смотреть она соревнования не любит и даже от экрана телевизора в самый ответственный момент отворачивается. Плохая примета — по словам Дарьи, стоит ей посмотреть на Нагорного, как он падает.

Занимается бизнесом и развивает Юнармию

Активен Нагорный и в общественной жизни. У него есть свой небольшой бизнес — спортивный зал и академия спортивной гимнастики. Никита часто читает автобиографии известных бизнесменов и книги по саморазвитию. Первый его проект — барбершоп — провалился: спортсмен вложил полтора миллиона рублей и ничего не заработал. «Сейчас этот барбершоп продолжает работать, хотя мой соучредитель мне сказал, что проект закрылся и он все распродал. На мой взгляд, это кидалово чистой воды. Я попытался что-то сделать, но понял: юридически — никак», — говорит Нагорный. После этого вести совместные проекты с кем-либо у него желание отпало полностью, и сейчас финансовые дела он доверяет разве что своей жене. На открытие своей школы гимнастики у него ушло около 6 миллионов, хотя изначально планировал Никита уложиться в три. Сильно ударила по проекту пандемия — нужно было платить за аренду зала в карантин, при этом прибыли не было.

Спонсоров для проекта Нагорный часто находит среди блогеров, но наверняка на определенных этапах ему помогают и другие связи. Никита — военный, служащий Росгвардии. В 2016 году после успеха на Играх в Бразилии ему присвоили звание младший лейтенант. Наверняка после Олимпиады в Токио его ждет повышение. В декабре 2020 года Нагорный возглавил Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия». В онлайн-формате прошел Всероссийский слет, где большинство проголосовало за Нагорного. Он посещает практически все мероприятия организации, проводит встречи с детьми. Также Никита предлагал в качестве альтернативы запрещенному на Играх в Токио гимну России гимн Юнармии — песню «Служить России», музыку к которой написал советский композитор Эдуард Ханок, а слова подобрал Илья Резник.