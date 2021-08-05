Секретные тренировки помогли Байлз вернуться к выступлениям в Токио. Ради Симоны сделали исключение даже в пандемию

Четырехкратная олимпийская чемпионка не взяла ни одного титула в Японии, но осталась главной героиней американской сборной.

Несмотря на все сложности, Симона Байлз ехала на Олимпийские игры в статусе фаворита. Пять лет назад в Рио американка выиграла четыре золотые медали из шести возможных. А из Токио возвращается только с серебром и бронзой. Обстоятельства необычные — спортсменка вышла в финал индивидуального многоборья с лучшим результатом, но во время финала командного турнира снялась после исполнения опорного прыжка. В нем Симона выступила крайне неудачно. Как выяснилось потом, все дело в ее психическом состоянии — у гимнастики синдром дефицита внимания и гиперактивности. У Байлз было терапевтическое исключение — препарат метилфенидат, который помогал подавлять эмоциональные переживания и повышать концентрацию внимания.

Секретные тренировки вне олимпийского периметра

Снявшись после опорного прыжка в командном турнире со всех остальных снарядов и многоборья, Симона чудесным образом вернулась на бревно и проиграла там золото. Да, сказать нужно именно так — не зря же спортсменка появилась именно на этом снаряде. Золотой медали здесь у нее нет. Но это и странно — спортсменка же не смогла выступить ни в одной дисциплине вплоть до последнего дня. А тут внезапно получилось.

Оказалось, что пока ее сокомандницы сражались с соперницами и выигрывали золотые медали, Байлз не просто сидела на трибунах и поддерживала гимнасток. Она еще и секретно тренировалась за пределами олимпийской деревни. Официально это должно было быть запрещено из-за пандемийных ограничений, но для Симоны сделали исключение. Олимпийская чемпионка сама подтвердила это в Twitter, поблагодарив частный университет Junetendo.

Чтобы можно было вернуться к соревнованиям, Симоне нужно было пространство для тренировок с мягкими матами. Пришлось вспоминать, как исполнять даже базовые элементы спортивной гимнастики. Важным было то, что частный спортзал помог бы находиться подальше от внимания болельщиков и прессы. Так делали многие спортсмены — та же Юлия Липницкая уезжала из Сочи после командного турнира перед личным. Но тогда не было коронавируса, а сейчас такие исключения непонятны.

В итоге для Симоны все-таки организовали отдельный зал в часе езды от спортивной площадки в олимпийском периметре. Позвонили профессору того самого университета Казухиро Аоки с просьбой предоставить место для занятий. «Запутанное дело», — ответил профессор, но разрешил пользоваться площадкой ради Байлз. За 12 часов до этого звонка американка снялась с командного многоборья после опорного прыжка, поразив весь мир.

Через два часа после получения разрешения Байлз уже приехала в университет. Все входы и выходы были перекрыты, чтобы никто ничего не увидел и вообще не заподозрил, что в этом месте тренируется олимпийская чемпионка. Симона тренировалась в течение двух часов в тот день, а потом приезжала еще три раза. По словам профессора Аоки, каждый раз гимнастка приезжала в сопровождении врачей и тренеров. Видимо, после ухудшения психического состояния Байлз настроилась на выступление на бревне, предварительно снявшись со всего остального. Помогло — выступление в итоге получилось практически безошибочным. Но Симона все равно проиграла двум китайским спортсменкам и снова стала только бронзовым призером в этих соревнованиях.

Главная героиня Олимпийских игр

— Я всегда буду благодарна университету Junetendo за то, что разрешили мне приехать и тренироваться отдельно, чтобы вернуть свои навыки. Японцы — одни из самых милых людей (если не самые), которых я встречала, — написала Байлз в Twitter в ответ на текст статьи The Wall Street Journal.

I'll forever be thankful for Junetendo ?? for allowing me to come train separately to try to get my skills back. The japanese are some of, if not the sweetest people I've ever met. https://t.co/2ZWrItJwAO — Simone Biles (@Simone_Biles) August 4, 2021

В комментариях появилось много слов поддержки Симоне и благодарностей японцам.

bellavita4444: Я почти расплакалась от благодарности прошлой ночью, думая о том, как они смогли предоставить тебе место для тренировок и как ты смогла выступить на бревне на Играх. Спасибо, Junetendo!

Diana Luers: Люди отвечают на твою открытость и честность. У тебя чистая душа.

Support Solutions: Дорогая, ты одна из самых сильных женщин, которые только существуют. Заглуши негатив от людей, сидящих на диване, которые ничего не делают, и поймай позитив. Не знаю, как ты это делаешь, но продолжай. Ты великолепна во всех проявлениях.

И это притом что под этим твитом Байлз нет ни одного негативного комментария — только слова поддержки. Даже университет Junetendo ответил взаимностью — написал про то, что работники всегда будут помнить время, когда Симона тренировалась у них.

Following her bronze medal win on Tuesday, Simone Biles revealed that her aunt unexpectedly died just two days before the balance beam event. pic.twitter.com/e7NlEEI4B0 — ESPN (@espn) August 4, 2021

Удивительное явление, учитывая то, как, по сути, невзрачно выглядела гимнастка на Играх. Серебро и бронза, когда ты ехал чуть ли не за шестью олимпийскими титулами, — кошмарный сюжет. Суниса Ли уезжает из Токио с полным комплектом наград — серебро командного первенства, бронза на брусьях и золото индивидуального многоборья. Джейд Кэри добыла золото в вольных упражнениях.

Но о них в прессе говорят мало — настоящей героиней все равно остается Симона Байлз. Она не выиграла титулов на этих Играх, но преодолела психические проблемы, пережила смерть тети и забрала бронзу на бревне с практически идеальным выступлением. Общий зачет на Олимпиаде выиграл Китай, а Америка только на третьем месте. Но забудется и это, а история Байлз останется в памяти.