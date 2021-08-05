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Секретные тренировки помогли Байлз вернуться к выступлениям в Токио. Ради Симоны сделали исключение даже в пандемию

Анастасия Плетнева
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Сегодня, 13:10
Симона Байзл. Фото Reuters
Симона Байзл. Фото Reuters
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Четырехкратная олимпийская чемпионка не взяла ни одного титула в Японии, но осталась главной героиней американской сборной.

Несмотря на все сложности, Симона Байлз ехала на Олимпийские игры в статусе фаворита. Пять лет назад в Рио американка выиграла четыре золотые медали из шести возможных. А из Токио возвращается только с серебром и бронзой. Обстоятельства необычные — спортсменка вышла в финал индивидуального многоборья с лучшим результатом, но во время финала командного турнира снялась после исполнения опорного прыжка. В нем Симона выступила крайне неудачно. Как выяснилось потом, все дело в ее психическом состоянии — у гимнастики синдром дефицита внимания и гиперактивности. У Байлз было терапевтическое исключение — препарат метилфенидат, который помогал подавлять эмоциональные переживания и повышать концентрацию внимания.

Симона Байлз.Байлз вернулась и проиграла. А у Нагорного — бронза Олимпиады

Секретные тренировки вне олимпийского периметра

Снявшись после опорного прыжка в командном турнире со всех остальных снарядов и многоборья, Симона чудесным образом вернулась на бревно и проиграла там золото. Да, сказать нужно именно так — не зря же спортсменка появилась именно на этом снаряде. Золотой медали здесь у нее нет. Но это и странно — спортсменка же не смогла выступить ни в одной дисциплине вплоть до последнего дня. А тут внезапно получилось.

Публикация от Simone Biles (@simonebiles)

Оказалось, что пока ее сокомандницы сражались с соперницами и выигрывали золотые медали, Байлз не просто сидела на трибунах и поддерживала гимнасток. Она еще и секретно тренировалась за пределами олимпийской деревни. Официально это должно было быть запрещено из-за пандемийных ограничений, но для Симоны сделали исключение. Олимпийская чемпионка сама подтвердила это в Twitter, поблагодарив частный университет Junetendo.

Чтобы можно было вернуться к соревнованиям, Симоне нужно было пространство для тренировок с мягкими матами. Пришлось вспоминать, как исполнять даже базовые элементы спортивной гимнастики. Важным было то, что частный спортзал помог бы находиться подальше от внимания болельщиков и прессы. Так делали многие спортсмены — та же Юлия Липницкая уезжала из Сочи после командного турнира перед личным. Но тогда не было коронавируса, а сейчас такие исключения непонятны.

В итоге для Симоны все-таки организовали отдельный зал в часе езды от спортивной площадки в олимпийском периметре. Позвонили профессору того самого университета Казухиро Аоки с просьбой предоставить место для занятий. «Запутанное дело», — ответил профессор, но разрешил пользоваться площадкой ради Байлз. За 12 часов до этого звонка американка снялась с командного многоборья после опорного прыжка, поразив весь мир.

Через два часа после получения разрешения Байлз уже приехала в университет. Все входы и выходы были перекрыты, чтобы никто ничего не увидел и вообще не заподозрил, что в этом месте тренируется олимпийская чемпионка. Симона тренировалась в течение двух часов в тот день, а потом приезжала еще три раза. По словам профессора Аоки, каждый раз гимнастка приезжала в сопровождении врачей и тренеров. Видимо, после ухудшения психического состояния Байлз настроилась на выступление на бревне, предварительно снявшись со всего остального. Помогло — выступление в итоге получилось практически безошибочным. Но Симона все равно проиграла двум китайским спортсменкам и снова стала только бронзовым призером в этих соревнованиях.

Симона Байлз снялась с&nbsp;Олимпийских игр в&nbsp;Токио.«Мои тело и душа находятся в разладе». Байлз снялась еще с двух олимпийских финалов

Главная героиня Олимпийских игр

— Я всегда буду благодарна университету Junetendo за то, что разрешили мне приехать и тренироваться отдельно, чтобы вернуть свои навыки. Японцы — одни из самых милых людей (если не самые), которых я встречала, — написала Байлз в Twitter в ответ на текст статьи The Wall Street Journal.

В комментариях появилось много слов поддержки Симоне и благодарностей японцам.

bellavita4444: Я почти расплакалась от благодарности прошлой ночью, думая о том, как они смогли предоставить тебе место для тренировок и как ты смогла выступить на бревне на Играх. Спасибо, Junetendo!

Diana Luers: Люди отвечают на твою открытость и честность. У тебя чистая душа.

Support Solutions: Дорогая, ты одна из самых сильных женщин, которые только существуют. Заглуши негатив от людей, сидящих на диване, которые ничего не делают, и поймай позитив. Не знаю, как ты это делаешь, но продолжай. Ты великолепна во всех проявлениях.

И это притом что под этим твитом Байлз нет ни одного негативного комментария — только слова поддержки. Даже университет Junetendo ответил взаимностью — написал про то, что работники всегда будут помнить время, когда Симона тренировалась у них.

Удивительное явление, учитывая то, как, по сути, невзрачно выглядела гимнастка на Играх. Серебро и бронза, когда ты ехал чуть ли не за шестью олимпийскими титулами, — кошмарный сюжет. Суниса Ли уезжает из Токио с полным комплектом наград — серебро командного первенства, бронза на брусьях и золото индивидуального многоборья. Джейд Кэри добыла золото в вольных упражнениях.

Но о них в прессе говорят мало — настоящей героиней все равно остается Симона Байлз. Она не выиграла титулов на этих Играх, но преодолела психические проблемы, пережила смерть тети и забрала бронзу на бревне с практически идеальным выступлением. Общий зачет на Олимпиаде выиграл Китай, а Америка только на третьем месте. Но забудется и это, а история Байлз останется в памяти.

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