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Две российских гимнастки упали во время выступления на бревне в командном первенстве на Олимпиаде в Токио

15:27
Ангелина Мельникова. Фото AFP
Ангелина Мельникова. Фото AFP
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Две российских гимнастки допустили ошибки во время выступления в командном первенстве на Олимпиаде в Токио.

Владислава Уразова и Ангелина Мельникова упали во время выполнения своих программ на бревне. Россия сохранила лидерство после трех снарядов, но отрыв от сборной США сократился на 1,7 десятых балла.

Перед последним снарядом россиянки имеют отрыв в 0,8 балла от американок.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Командное первенство

Смена 3

1. Россия — 128,030 (39,532)

Ангелина Мельникова — 12,566

Владислава Уразова — 12,633

Виктория Листунова — 14,333

2. США — 127,230 (41,232)

3. Италия — 124,530 (41,499)

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Иван Торопцев все материалы автора

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