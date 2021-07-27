Две российских гимнастки упали во время выступления на бревне в командном первенстве на Олимпиаде в Токио
15:27
Две российских гимнастки допустили ошибки во время выступления в командном первенстве на Олимпиаде в Токио.
Владислава Уразова и Ангелина Мельникова упали во время выполнения своих программ на бревне. Россия сохранила лидерство после трех снарядов, но отрыв от сборной США сократился на 1,7 десятых балла.
Перед последним снарядом россиянки имеют отрыв в 0,8 балла от американок.
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Командное первенство
Смена 3
1. Россия — 128,030 (39,532)
Ангелина Мельникова — 12,566
Владислава Уразова — 12,633
Виктория Листунова — 14,333
2. США — 127,230 (41,232)
3. Италия — 124,530 (41,499)
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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