Невероятные эмоции российских гимнастов после победы на Олимпиаде: мокрые глаза, ликование и слезы
16:00
26 июля мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио (Япония).
В составе российской команды выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский. Япония — вторая, Китай — третий.
Во время объявления финальных результатов российские гимнасты с трудом сдерживали эмоции, а после просто заплакали.
Российские гимнасты с трудом сдерживали эмоции.
Радость российских гимнастов.
Эмоции российских гимнастов.
Эмоции российских гимнастов.
Эмоции российских гимнастов.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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