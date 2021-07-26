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Невероятные эмоции российских гимнастов после победы на Олимпиаде: мокрые глаза, ликование и слезы

16:00
Российские гимнасты с трудом сдерживали эмоции. Российские гимнасты с трудом сдерживали эмоции. Радость российских гимнастов. Эмоции российских гимнастов. Эмоции российских гимнастов. Эмоции российских гимнастов.
Российские гимнасты с трудом сдерживали эмоции.
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26 июля мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио (Япония).

В составе российской команды выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский. Япония — вторая, Китай — третий.

Во время объявления финальных результатов российские гимнасты с трудом сдерживали эмоции, а после просто заплакали.

Российские гимнасты с трудом сдерживали эмоции.
Российские гимнасты с трудом сдерживали эмоции.
Радость российских гимнастов.
Радость российских гимнастов.
Эмоции российских гимнастов.
Эмоции российских гимнастов.

Эмоции российских гимнастов.
Эмоции российских гимнастов.

Эмоции российских гимнастов.
Эмоции российских гимнастов.

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