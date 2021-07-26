Невероятные эмоции российских гимнастов после победы на Олимпиаде: мокрые глаза, ликование и слезы

26 июля мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио (Япония).

В составе российской команды выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский. Япония — вторая, Китай — третий.

Во время объявления финальных результатов российские гимнасты с трудом сдерживали эмоции, а после просто заплакали.

А ЭТО СУМАСШЕДШИЕ ЭМОЦИИ И СЛЕЗЫ НАШИХ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ!



ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! КОРОЛИ ГИМНАСТИКИ! ? pic.twitter.com/nKK7sXmBiG — Матч ТВ (@MatchTV) July 26, 2021

Российские гимнасты с трудом сдерживали эмоции.

Радость российских гимнастов.

Эмоции российских гимнастов.

Эмоции российских гимнастов.