Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Антон Голоцуцков прокомментировал победу сборной России по спортивной гимнастике в мужском командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

«Эта первая медаль за последние 25 лет. Это историческая победа! Это очень круто! — сказал Голоцуцков «СЭ». — Ребята показали результат и настоящую командную работу. Далалоян — молодец. Собрался после травмы за короткий промежуток времени. Это его первая Олимпиада и сразу же золотая медаль. У нас просто волшебная команда, она показала свой непоколебимый характер. Нагорный показал свою силу. Видно было, что на последнем снаряде он переживал, но вытащил вторую связку на вольных. Это просто шикарно! Я такую команду давно не видел. Даже 1996 года была не такой. Современная команда — это ребята, которые дружно идут к одной цели».

Голоцуцков также отметил, что мужская сборная России по спортивной гимнастике лучшая в мире.

«Безусловно, наша команда сейчас лучшая в мире. Результат это показывает. Японцы выступали у себя дома, все на них ставили. Считалось, что они будут чемпионами, а все остальные разыграют медали. Я же был уверен, что мы покажем всем кузькину мать. В итоге мы ее и показали», — добавил Голоцуцков.

Сборная России за шесть видов набрала 262,500 балла. Второе место заняли японские гимнасты (262,397). Тройку призеров замкнула команда Китая (261,894).

За российскую команду выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.