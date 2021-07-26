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Олимпиада-2020: Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин выступят за Россию в командном многоборье

06:50
Никита Нагорный и Артур Далалоян. Фото Getty Images
Никита Нагорный и Артур Далалоян. Фото Getty Images
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Сегодня, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в спортивной гимнастике, мужском командном многоборье.

Начало соревнований — в 13.00 по московскому времени.

По расписанию финальных соревнований российская команда начнет с коня, затем выступит на кольцах, следом пойдут опорный прыжок, брусья, перекладина и вольные упражнения

В составе сборной России выступят: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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