Олимпиада-2020: Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин выступят за Россию в командном многоборье

Сегодня, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в спортивной гимнастике, мужском командном многоборье.

Начало соревнований — в 13.00 по московскому времени.

По расписанию финальных соревнований российская команда начнет с коня, затем выступит на кольцах, следом пойдут опорный прыжок, брусья, перекладина и вольные упражнения

В составе сборной России выступят: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.