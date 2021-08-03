Российский гимнаст Никита Нагорный прокомментировал завоевание бронзовой медали Олимпиады в упражнениях на перекладине.

«Эта медаль вывела меня из депрессивного состояния в то, которое должно быть на Олимпийских играх. Вчера я выложил пост в инстаграм про то, что я слишком многое требую от себя. Может быть, кому-то не нравится, что я превратил свои выступления в какие-то обсуждения и самокритику. Вчера я понял, что этого много. Нужно расслабиться и в последний день соревнований просто выйти и насладиться этим моментом», — сказал Нагорный.

В Токио Нагорный выиграл золото в командном многоборье, а также завоевал бронзу в личном многоборье.