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Байлз о бронзовой медали Олимпиады в Токио: «Это означает для меня очень многое»

14:42
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз прокомментировала завоевание бронзовой медали в упражнениях на бревне на Олимпиаде-2020 в Токио. Американка показала результат 14,000 балла.

Первой стала китаянка Гуань Чэнтчэнь (14,633 балла), второй китаянка Тан Сицзин (14,233).

Напомним, что Байлз снялась с соревнований, пропустив несколько видов программы.

«Это было очень, очень непросто. Раньше я никогда не сидела на трибунах и не привыкла к такому, — цитирует Байлз официальный сайт МОК. —  Получить еще одну возможность выступить означало для меня очень многое. Что касается психологических проблем, то через такое люди часто проходят, но такие вещи обычно глубоко внутри. Мы не просто развлечение для публики, мы тоже люди, и у нас есть свои чувства».

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