Нагорный про Байлз: «Некоторые мальчики думают, что не смогут с ней конкурировать»

Российский гимнаст Никита Нагорный прокомментировал завоевание бронзовой медали американкой Симоной Байлз.

Четырехкратная олимпийская чемпионка снялась с соревнований на Играх в Токио и пропустила несколько видов программы из-за психологических проблем. Она вернулась на упражнениях на бревне и стала третьей.

«Я рад, что ей удалось показать то, что она готовила. Она удивила весь мир. Уже некоторые мальчики думают, что не смогут с ней конкурировать. Этот человек вписал свое имя не только в гимнастики, но и во всем мире. Желаем ей скорейшего выздоровления, надеемся, что увидим ее на мировой арене», — отметил Нагорный.