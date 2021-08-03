Нагорный про Байлз: «Некоторые мальчики думают, что не смогут с ней конкурировать»
15:07
Российский гимнаст Никита Нагорный прокомментировал завоевание бронзовой медали американкой Симоной Байлз.
Четырехкратная олимпийская чемпионка снялась с соревнований на Играх в Токио и пропустила несколько видов программы из-за психологических проблем. Она вернулась на упражнениях на бревне и стала третьей.
«Я рад, что ей удалось показать то, что она готовила. Она удивила весь мир. Уже некоторые мальчики думают, что не смогут с ней конкурировать. Этот человек вписал свое имя не только в гимнастики, но и во всем мире. Желаем ей скорейшего выздоровления, надеемся, что увидим ее на мировой арене», — отметил Нагорный.
Читайте также
11
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю