Спортивная гимнастика на Олимпиаде: выступление россиян в отдельных видах — расписание и результаты
В воскресенье, 1 августа, в Токио проходят соревнования гимнастов. У мужчин выступают представители команды Олимпийского комитета России (ROC) Никита Нагорный и Давид Белявский, у девушек — Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова и Анастасия Ильянкова.
Олимпийские игры-2020. Токио. Спортивная гимнастика 1 августа
Финалы
11.00. Мужчины. Вольные упражнения
Наши: Никита Нагорный
11.52. Женщины. Опорный прыжок
Наши: Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова
12.41. Мужчины. Конь
Наши: Давид Белявский
13.24. Женщины. Брусья
Наши: Ангелина Мельникова, Анастасия Ильянкова
Смотреть прямые трансляции финалов спортивной гимнастике на Олимпиаде в воскресенье, 1 августа, можно на Первом канале (и сайте компании).
Все события девятого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.
14285 голосов
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю