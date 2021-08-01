Финалы Олимпийских игр-2020 в спортивной гимнастике на отдельных снарядах с участием российских спортсменов.

В воскресенье, 1 августа, в Токио проходят соревнования гимнастов. У мужчин выступают представители команды Олимпийского комитета России (ROC) Никита Нагорный и Давид Белявский, у девушек — Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова и Анастасия Ильянкова.

Олимпийские игры-2020. Токио. Спортивная гимнастика 1 августа

Финалы

11.00. Мужчины. Вольные упражнения

Наши: Никита Нагорный

11.52. Женщины. Опорный прыжок

Наши: Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова

12.41. Мужчины. Конь

Наши: Давид Белявский

13.24. Женщины. Брусья

Наши: Ангелина Мельникова, Анастасия Ильянкова

Смотреть прямые трансляции финалов спортивной гимнастике на Олимпиаде в воскресенье, 1 августа, можно на Первом канале (и сайте компании).

Все события девятого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

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