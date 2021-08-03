Гимнаст Нагорный собирается устроить вечеринку в честь победы на Олимпиаде в Токио

Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал о том, как собирается отмечать победу на Олимпиаде в Токио. На Играх он выиграл золото в командном многоборье.

— Уже знаете, как будете отмечать? Командой?

— Я думаю, что в любом случае командой отметим. И в Ростов съезжу, с родными отмечу. Вот и все.

Может, соберу какую-то вечеринку. Такие события раз в жизни бывают. Это моя самая главная мечта в жизни была: олимпийское золото. Я мечту эту исполнил. Здесь уже не нужно мелочиться. Надо, чтобы все люди, которые были к этому причастны, тоже отметили.

— А если эта мечта сбылась, то о чем мечтаешь теперь?

— Я могу сказать, что в спорте цели никогда не убывают. Олимпиада проходит, начинается другая. Это бесконечный цикл. Поэтому у меня, поверьте, еще очень много целей помимо спорта.

В Токио Нагорный также завоевал бронзу в личном многоборье и упражнениях на перекладине.