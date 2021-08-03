Нагорный: «Никуда не ухожу, буду готовиться к следующим стартам»

Российский гимнаст Никита Нагорный поделился мнением о своих дальнейших планах.

— Планируешь ехать в Париж?

— Жизнь покажет. Это же спорт, тут загадывать нельзя. Я не ухожу никуда, я буду тренироваться, готовиться к следующим стартам, а на сколько останусь, я не знаю. Может быть, не дай бог что. Загадывать в этом плане не люблю.

— Вчера уже обсуждали с командой ситуацию с баллами, критерии? К чему в итоге вы пришли?

— Да. Это правило. Как Артур выиграл чемпионат мира? Убираются все самые низкие оценки снарядов, и самые высокие оценки остаются. То же самое было и вчера. Из двух прыжков наивысшую оценку оставляют. Наивысшая оценка была у корейца. Поэтому все узнали вчера, оказывается правила никакие не менялись. Какие были, такие и остались. По-разному всегда это. То есть если и база одинаковая, и оценка техническая одинаковая, и квалификация проходит одинаково, тогда делят.

— Накал нервов спал?

— Ой, сейчас, когда все закончилось, у меня вообще все спало. Я знал, что так и будет. Я могу сказать точно от том, что сегодня я анализировал соревнования и в моменте я просто говорю: «Слушай, остановись, ты — чемпион». Все, в этот момент у меня все в голове встало на свои места.

В Токио Нагорный выиграл золото в командном многоборье, а также завоевал бронзу в личном многоборье и упражнениях на перекладине.