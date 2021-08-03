Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал, что испытывал проблемы со здоровьем после выступления в личном многоборье на Олимпиаде в Токио.

— Никит, знаем, что были нюансы со здоровьем в эти дни. Что произошло?

— У меня пока нет точного определения, что случилось с моим здоровьем. У меня поднималась температура, ломало все тело, были головные боли и головокружения, колики в животе. Пока что для себя с врачами нашли оправдание, что это камень в почке начинает идти. Поэтому будем есть арбузы, пить больше лимонадов и терпеть.

— Только лимонады или еще что-то?

— Для вас лимонады хмельные.

В Токио Нагорный выиграл золото в командном многоборье, а также завоевал бронзу в личном многоборье и упражнениях на перекладине.