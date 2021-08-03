Олимпиада
Токио-2020
Спортивная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Спортивная гимнастика

Нагорный рассказал, что испытывал проблемы со здоровьем после выступления в личном многоборье на Олимпиаде

15:13
Теги:

Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал, что испытывал проблемы со здоровьем после выступления в личном многоборье на Олимпиаде в Токио.

— Никит, знаем, что были нюансы со здоровьем в эти дни. Что произошло?

— У меня пока нет точного определения, что случилось с моим здоровьем. У меня поднималась температура, ломало все тело, были головные боли и головокружения, колики в животе. Пока что для себя с врачами нашли оправдание, что это камень в почке начинает идти. Поэтому будем есть арбузы, пить больше лимонадов и терпеть.

— Только лимонады или еще что-то?

— Для вас лимонады хмельные.

В Токио Нагорный выиграл золото в командном многоборье, а также завоевал бронзу в личном многоборье и упражнениях на перекладине.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США лидируют в медальном зачете, Россия вернулась на пятое место
Стали известны имена погибших российских туристов в ДТП в Турции
Телефонные мошенники начали шантажировать "троллящих" их россиян
Точная причина смерти актера Анатолия Рудакова
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события