Нагорный рассказал, что испытывал проблемы со здоровьем после выступления в личном многоборье на Олимпиаде
15:13
Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал, что испытывал проблемы со здоровьем после выступления в личном многоборье на Олимпиаде в Токио.
— Никит, знаем, что были нюансы со здоровьем в эти дни. Что произошло?
— У меня пока нет точного определения, что случилось с моим здоровьем. У меня поднималась температура, ломало все тело, были головные боли и головокружения, колики в животе. Пока что для себя с врачами нашли оправдание, что это камень в почке начинает идти. Поэтому будем есть арбузы, пить больше лимонадов и терпеть.
— Только лимонады или еще что-то?
— Для вас лимонады хмельные.
В Токио Нагорный выиграл золото в командном многоборье, а также завоевал бронзу в личном многоборье и упражнениях на перекладине.
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