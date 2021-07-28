Гимнаст Нагорный извинился за бронзу в личном многоборье на Олимпиаде в Токио
17:39
Российский гимнаст Никита Нагорный извинился за бронзовую медаль в личном многоборье на Олимпиаде в Токио.
«Приношу свои извинения, мне очень стыдно. Надеюсь, дальше — больше», — приводит слова Нагорного ТАСС.
Нагорный по сумме всех упражнений набрал 88,031 балла. Золото взял японец Даики Хасимото (88,465), серебро — китаец Сяо Жуотен (88,065).
Еще один представитель России Артур Далалоян стал шестым.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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