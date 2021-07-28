Гимнаст Нагорный извинился за бронзу в личном многоборье на Олимпиаде в Токио

Российский гимнаст Никита Нагорный извинился за бронзовую медаль в личном многоборье на Олимпиаде в Токио.

«Приношу свои извинения, мне очень стыдно. Надеюсь, дальше — больше», — приводит слова Нагорного ТАСС.

Нагорный по сумме всех упражнений набрал 88,031 балла. Золото взял японец Даики Хасимото (88,465), серебро — китаец Сяо Жуотен (88,065).

Еще один представитель России Артур Далалоян стал шестым.