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Министр спорта РФ Матыцин поздравил Нагорного с бронзой в личном многоборье на Олимпиаде

17:06
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил гимнаста Никиту Нагорного с бронзовой медалью, завоеванной в индивидуальном многоборье на Играх Олимпиады в Токио.

«Поздравляю Никиту Нагорного, тренеров национальной команды и Федерацию спортивной гимнастики России с «бронзой» Олимпийских игр Токио в индивидуальном многоборье. Это первая медаль, завоеванная российскими гимнастами в личном многоборье с Игр-2000, когда олимпийским чемпионом стал Алексей Немов. Никита Нагорный показал выступление очень высокого, действительно чемпионского уровня и совсем немного уступил соперникам из Японии и Китая в борьбе за «золото».

Впереди его ждут соревнования в индивидуальных упражнениях, где он выступит в трех видах программы. Мы желаем успеха и будем всей страной болеть за наших гимнастов — Никиту Нагорного, а также за Давида Белявского и Дениса Аблязина, которые также выступят в Токио на отдельных снарядах.

Хочу поблагодарить за выступление на Олимпиаде Артура Далалояна. Ради того, чтобы принять участие в Играх, он в рекордные сроки восстановился от тяжелейшей травмы. Артур внес огромный вклад в победу российских гимнастов в командном многоборье, проявил себя как один из лидеров нашей команды», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Золото в личном многоборье взял японец Даики Хасимото, серебро — китаец Сяо Жуотен. Еще один представитель России Артур Далалоян стал шестым.

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