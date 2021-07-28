Гимнаст Далалоян: «Нет никакого героического поступка в том, что я выступил в многоборье после тяжелой травмы»

Российский гимнаст Артур Далалоян не считает геройским поступком свое выступление в личном многоборье после разрыва ахилла. Россиянин травмировался в апреле 2021 года.

«Никакого героического поступка в том, что я выступил после тяжелой травмы, нет, — приводит слова Далалояна пресс-служба ОКР. — Скорее это хорошая поддержка со стороны родных, семьи и команды. Все верили, что я восстановлюсь, буду помогать команде. Еще это мотивация и много трудолюбия. А героизм я понимаю немного иначе.

В личном многоборье я шестой, и это неплохой результат. Не могу сказать, что расстроен своим выступлением. Сегодня я по самочувствию на утренней тренировке думал, что даже не выйду на арену. На многих снарядах было тяжело, особенно на вольных упражнениях и опорном прыжке. Это сложно, когда ты тренируешь четыре снаряда, а по прилету начинаешь делать сразу шесть на Олимпийских играх. Очень большая психологическая нагрузка. Поэтому ожидал, что после командных выступлений буду слегка подавлен и слабее физически. Но, к моему удивлению, я сделал многоборье без серьезных ошибок, падений. Чему я рад».

Далалоян набрал по сумме всех упражнений 86,248 балла и занял шестое место. Еще один россиянин Никита Нагорный стал обладателем бронзовой медали (88,031).

Золото взял японец Даики Хасимото (88,465), серебро — китаец Сяо Жуотен (88,065).