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Погба поддержал американскую гимнастку Байлз, которая снялась с личного многоборья на Олимпиаде

21:04
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался об американской гимнастке Симоне Байлз, которая решила сняться с личного многоборья на Олимпиаде в Токио.

«Проявление несомненной силы Симоны Байлс. Мы всегда уделяем внимание состоянию физического здоровья, но и психическое не менее важно.

Когда вы заботитесь и о том, и о другом, все у вас получится", — написал Погба в Twitter.

28 июля стало известно, что 24-летняя Байлз снялась с личного многоборья на Играх в Токио, чтобы сосредоточиться на решении психологических проблем.

Финал состоится 29 июля.

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