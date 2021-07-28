Погба поддержал американскую гимнастку Байлз, которая снялась с личного многоборья на Олимпиаде

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался об американской гимнастке Симоне Байлз, которая решила сняться с личного многоборья на Олимпиаде в Токио.

«Проявление несомненной силы Симоны Байлс. Мы всегда уделяем внимание состоянию физического здоровья, но и психическое не менее важно.

Когда вы заботитесь и о том, и о другом, все у вас получится", — написал Погба в Twitter.

A moment of undeniable strength from @simone_biles. We always focus on the physical aspect of health but the mental aspect is just as important. When you take care of both, you will flourish in life! ???#SimoneBiles GOAT ? — Paul Pogba (@paulpogba) July 28, 2021

28 июля стало известно, что 24-летняя Байлз снялась с личного многоборья на Играх в Токио, чтобы сосредоточиться на решении психологических проблем.

Финал состоится 29 июля.