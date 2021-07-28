Погба поддержал американскую гимнастку Байлз, которая снялась с личного многоборья на Олимпиаде
21:04
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался об американской гимнастке Симоне Байлз, которая решила сняться с личного многоборья на Олимпиаде в Токио.
«Проявление несомненной силы Симоны Байлс. Мы всегда уделяем внимание состоянию физического здоровья, но и психическое не менее важно.
Когда вы заботитесь и о том, и о другом, все у вас получится", — написал Погба в Twitter.
28 июля стало известно, что 24-летняя Байлз снялась с личного многоборья на Играх в Токио, чтобы сосредоточиться на решении психологических проблем.
Финал состоится 29 июля.
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