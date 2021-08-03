Гимнаст Белявский оценил соперников на Олимпиаде: «Никто не удивил»

Российский гимнаст Давид Белявский оценил свое выступление в упражнениях на брусьях на Олимпиаде в Токио, а также высказался о соперниках. Российский гимнаст показал пятый результат.

«Настроение спокойное, не хорошее и не плохое. Вот не пишет никто. (смеется и откладывает телефон). Не поздравляют, ничего. Подошел, сделал комбинацию. Не хватило сложности. Там ребята выходят, делают 7,0 и 6,9. Можно бороться — делай базовую выше, и все. Медальные ожидания сегодня были. От коня не было, от брусьев — да. Мало увеличил базу по сравнению с Рио. В Европе соревновался — получалось выиграть, но здесь не вышло. Никто не удивил», — сказал Белявский.

29-летний Белявский на Играх в Токио выиграл золото в командных соревнованиях.