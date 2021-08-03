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«Ожидал намного большего». Российский гимнаст раскритиковал организацию Олимпиады

12:01
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Российский гимнаст Давид Белявский после выступления в упражнениях на брусьях на Олимпиаде оценил организацию Игр в Токио.

«Если брать организационные моменты, мне не очень понравилось. Ожидал намного большего от Японии. Видимо, причина в пандемии. Я здесь уже четвертый раз, у нас никогда не было проблем в Японии, все на высшем уровне. В этот раз с автобусами проблемы были, много мелких деталей. Но судейством я доволен, все в порядке», — сказал Белявский.

Сегодня, 3 августа, Белявский занял пятое место в упражнениях на брусьях. 29-летний гимнаст на Играх в Токио выиграл золото в командных соревнованиях.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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