Финалы Олимпийских игр-2020 в спортивной гимнастике на отдельных снарядах с участием российских спортсменов.

Во вторник, 3 августа, в Токио завершаются соревнования гимнастов. У мужчин выступают представители команды Олимпийского комитета России (ROC) Никита Нагорный и Давид Белявский, у девушек — Владислава Уразова.

Олимпийские игры-2020. Токио. Спортивная гимнастика 3 августа

Финалы на отдельных снарядах

11.00. Мужчины. Параллельные брусья

Наши: Давид Белявский

11.50. Женщины. Бревно

Наши: Владислава Уразова

12.39. Мужчины. Перекладина

Наши: Никита Нагорный

Смотреть прямые трансляции финалов в спортивной гимнастике на Олимпиаде во вторник, 3 августа, можно на телеканале «Россия» (и сайте компании Смотрим.ру).

Все события одиннадцатого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

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