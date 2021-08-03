Спортивная гимнастика на Олимпиаде: выступление россиян в отдельных видах — результаты 3 августа
02:20
Финалы Олимпийских игр-2020 в спортивной гимнастике на отдельных снарядах с участием российских спортсменов.
Во вторник, 3 августа, в Токио завершаются соревнования гимнастов. У мужчин выступают представители команды Олимпийского комитета России (ROC) Никита Нагорный и Давид Белявский, у девушек — Владислава Уразова.
Олимпийские игры-2020. Токио. Спортивная гимнастика 3 августа
Финалы на отдельных снарядах
11.00. Мужчины. Параллельные брусья
Наши: Давид Белявский
11.50. Женщины. Бревно
Наши: Владислава Уразова
12.39. Мужчины. Перекладина
Наши: Никита Нагорный
Смотреть прямые трансляции финалов в спортивной гимнастике на Олимпиаде во вторник, 3 августа, можно на телеканале «Россия» (и сайте компании Смотрим.ру).
Все события одиннадцатого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.
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