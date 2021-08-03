Российский гимнаст Давид Белявский занял пятое место в упражнениях на брусьях на Олимпиаде в Токио. Он показал результат — 15,200 балла.

Золото выиграл китаец Цзоу Цзинюань. Второе место занял спортсмен из Германии Лукас Даузер. Замкнул тройку Ферхат Арыджан из Турции.

29-летний Белявский на Играх в Токио выиграл золото в командных соревнованиях.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Брусья

Финал

1. Цзоу Цзинюань (Китай) — 16,233

2. Лукас Даузер (Германия) — 15,700

3. Ферхат Арыджан (Турция) — 15,633

4. Ю Вон Чул (Корея) — 15,466

5. Давид Белявский (Россия) — 15,200

6. Сэмюэл Микулак (США) — 15,000