Белявский занял пятое место в упражнениях на брусьях на Олимпиаде в Токио
11:33
Российский гимнаст Давид Белявский занял пятое место в упражнениях на брусьях на Олимпиаде в Токио. Он показал результат — 15,200 балла.
Золото выиграл китаец Цзоу Цзинюань. Второе место занял спортсмен из Германии Лукас Даузер. Замкнул тройку Ферхат Арыджан из Турции.
29-летний Белявский на Играх в Токио выиграл золото в командных соревнованиях.
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Брусья
Финал
1. Цзоу Цзинюань (Китай) — 16,233
2. Лукас Даузер (Германия) — 15,700
3. Ферхат Арыджан (Турция) — 15,633
4. Ю Вон Чул (Корея) — 15,466
5. Давид Белявский (Россия) — 15,200
6. Сэмюэл Микулак (США) — 15,000
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