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В Международной федерации гимнастики объяснили, почему флаг России оказался ниже японского на Олимпиаде

11:32
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Вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов прокомментировал расположение флагов ОКР и Японии после выполнения вольных упражнений в финале Олимпиады в Токио.

«Флаги были расположены в порядке алфавита. Все в соответствии с регламентом и согласно порядку, установленному МОК для таких вещей. Здесь флаг располагается вертикально, внутри колонки — по алфавиту», — цитирует Титова ТАСС.

В понедельник российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях, набрав 14,166 балла. Такое же количество очков набрала японка Маи Мураками. На награждении флаг ОКР висел ниже японского, что возмутило некоторых представителей России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12047069

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Виктория Кравченко все материалы автора

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