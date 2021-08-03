В Международной федерации гимнастики объяснили, почему флаг России оказался ниже японского на Олимпиаде
11:32
Вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов прокомментировал расположение флагов ОКР и Японии после выполнения вольных упражнений в финале Олимпиады в Токио.
«Флаги были расположены в порядке алфавита. Все в соответствии с регламентом и согласно порядку, установленному МОК для таких вещей. Здесь флаг располагается вертикально, внутри колонки — по алфавиту», — цитирует Титова ТАСС.
В понедельник российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях, набрав 14,166 балла. Такое же количество очков набрала японка Маи Мураками. На награждении флаг ОКР висел ниже японского, что возмутило некоторых представителей России.
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