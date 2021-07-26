Олимпиада
Токио-2020
Спортивная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Спортивная гимнастика

Белявский — о травме Далалояна: «Он доказал в финале, что не просто так приехал на Олимпиаду»

17:07
Артур Далалоян. Фото Reuters
Артур Далалоян. Фото Reuters
Теги:

Олимпийский чемпион-2020 по спортивной гимнастике в командном многоборье Давид Белявский высказался о травме партнера по команде Артура Далалояна, которую он получил весной перед играми в Токио (Япония).

В апреле 25-летний Далалоян травмировал ахиллово сухожилие.

— Как недавняя травма Артура (Далалояна) повлияла на настрой перед соревнованием?

— Мы просто поверили ему. Чисто доверие — ничего больше. Он показал в квалификации, что готов. И доказал в финале, что не просто так сюда приехал. Сюда никто просто так не приезжает.

— О чем говорили перед вольными?

— Мы говорили о том, какие вольные будем прыгать. Потому что мы знали, какой у нас отрыв, сколько нужно баллов. Понимали, как Япония с Китаем примерно может выступить. Это и обсуждали, — сказал Белявский.

Ранее, 26 июля, мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье на Олимпийских играх в Японии. Вторыми в турнире стали японские гимнасты, бронзу завоевали китайцы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Наталья Марьянчик все материалы автора

Опрос

проголосовало: 14102
Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Команда супергероев! Самая долгожданная победа России на Олимпиаде
Олимпиада-2020, медальный зачет: Россия вышла на пятое место
Шок в прыжках в воду! России принес медаль парень из Луганска, а китайцы проиграли коронный вид
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события