Олимпийский чемпион-2020 по спортивной гимнастике в командном многоборье Давид Белявский высказался о травме партнера по команде Артура Далалояна, которую он получил весной перед играми в Токио (Япония).

В апреле 25-летний Далалоян травмировал ахиллово сухожилие.

— Как недавняя травма Артура (Далалояна) повлияла на настрой перед соревнованием?

— Мы просто поверили ему. Чисто доверие — ничего больше. Он показал в квалификации, что готов. И доказал в финале, что не просто так сюда приехал. Сюда никто просто так не приезжает.

— О чем говорили перед вольными?

— Мы говорили о том, какие вольные будем прыгать. Потому что мы знали, какой у нас отрыв, сколько нужно баллов. Понимали, как Япония с Китаем примерно может выступить. Это и обсуждали, — сказал Белявский.

Ранее, 26 июля, мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье на Олимпийских играх в Японии. Вторыми в турнире стали японские гимнасты, бронзу завоевали китайцы.