Слуцкий поздравил российских гимнастов с победой на Олимпиаде
17:11
Сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье.
Главный тренер футбольного «Рубина» Леонид Слуцкий поздравил российских спортсменов с этим успехом.
Instagram Леонида Слуцкого. Фото Instagram
Российские гимнасты в последний раз побеждали на Олимпийских играх в командном многоборье в 1996 году, тогда за команду выступали Алексей Немов, Алексей Воропаев, Евгений Подгорный, Дмитрий Василенко, Сергей Харьков, Николай Крюков и Дмитрий Труш.
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