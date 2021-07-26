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Слуцкий поздравил российских гимнастов с победой на Олимпиаде

17:11
Instagram Леонида Слуцкого. Фото Instagram
Instagram Леонида Слуцкого. Фото Instagram
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Сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье.

Главный тренер футбольного «Рубина» Леонид Слуцкий поздравил российских спортсменов с этим успехом.

Instagram Леонида Слуцкого. Фото Instagram
Instagram Леонида Слуцкого. Фото Instagram

Российские гимнасты в последний раз побеждали на Олимпийских играх в командном многоборье в 1996 году, тогда за команду выступали Алексей Немов, Алексей Воропаев, Евгений Подгорный, Дмитрий Василенко, Сергей Харьков, Николай Крюков и Дмитрий Труш.

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Иван Шитик все материалы автора

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