Слуцкий поздравил российских гимнастов с победой на Олимпиаде

Сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье.

Главный тренер футбольного «Рубина» Леонид Слуцкий поздравил российских спортсменов с этим успехом.

Instagram Леонида Слуцкого. Фото Instagram

Российские гимнасты в последний раз побеждали на Олимпийских играх в командном многоборье в 1996 году, тогда за команду выступали Алексей Немов, Алексей Воропаев, Евгений Подгорный, Дмитрий Василенко, Сергей Харьков, Николай Крюков и Дмитрий Труш.