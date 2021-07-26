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Гимнаст Давид Белявский: «Выиграть Японию у них же дома — это хороший результат»

17:05
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Российский гимнаст Давид Белявский поделился впечатлениями от победы в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

— Что чувствовали в момент, когда Япония лидировала? 

— Я думал о том, что мы еще можем. Им поставили высокую оценку в конце — 15,1. Но выиграть Японию у них же дома — это хороший результат. Хотя Китай сильнее по идее должен быть, но видимо они где-то ошиблись, в брусьях, мне кажется. Джин Гуан получает обычно 16,4, сегодня получил 15,4. 

— Многие спортсмены у нас, которые уже получили одну медаль, позволяют себе расслабляться. Ты завидуешь им? 

— Нет, мы всегда готовимся ко всему турниру. Головой понимаем, что расслабляться нельзя. У меня сейчас будет неделя просто тренировок. Надо держать себя в форме. 

После выступлении Никиты сразу поняли, что оценка будет высокая? Нет, сомневались, потому что мы в Японии. Если бы были в другой стране, наверняка не было бы такого. Не говорю, что сильно предвзятое судейство, оно нормальное. Можно снять одну десятую, можно три десятых. Ему как будто снимали по одной. Может быть, мне хотелось так видеть, что им высокие оценки ставят, может, они действительно хорошо выступали, — сказал Белявский.

Ранее, 26 июля, мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье на Олимпийских играх в Японии. Это первая победа сборной России в командном многоборье на Олимпиадах с 1996 года.

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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