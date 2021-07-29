Ангелина Мельникова: «Мне не настолько понятны причины снятия Байлз, я не так популярна»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заявила, что не может понять, почему знаменитая американская гимнастка Симона Байлз снялась с соревнований в многоборье.

— Вам понятна причина снятия Байлз? Вы же наверняка тоже подвергаетесь здесь психологическому давлению.

— Мне не настолько они понятны, потому что я не так популярна, у меня нет такой бешеной популярности. Представляю, какое на Симону свалилось давление, я даже написала ей слова поддержки, потому что представляю, как это тяжело. Я видела, что она потерялась на прыжке, и я понимаю, что это за проблема в гимнастике — когда ты теряешься. То есть ты даже можешь не понимать, что ты делаешь. У меня были такие проблемы в детстве, и это исправит только время. Надеюсь, она быстро восстановится.

— Если бы вы подошли к тренеру и сказали — у меня ментальные проблемы, он бы вас снял?

— Не могу сказать. Одно дело — Симона так может сказать. А я... Не знаю, это сложно расценивать.

Мельникова завоевала бронзу в личном многоборье по спортивной гимнастике у женщин.