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Ангелина Мельникова: «Когда нет Байлз, намного интереснее»

17:05
Ангелина Мельникова. Фото AFP
Ангелина Мельникова. Фото AFP
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась впечатлениями от выступления в финале личного многоборья на Олимпиаде в Токио. Она набрала 57,199 балла и заняла третье место.

«Наверное, сегодня была интереснее борьба, потому что она шла за золото, все девочки это понимали. Конечно, так намного интереснее, когда ты бьешься за золото, а не серебро и бронзу заранее. Сегодня было очень интересно. Думаю, моя бронза полноценна. Не знаю, как складывался бы финал, если бы Симона участвовала», — сказала Мельникова.

28 июля стало известно, что 24-летняя американская гимнастка Симона Байлз снялась с личного многоборья на Играх в Токио, чтобы сосредоточиться на решении психологических проблем.

Еще одна россиянка Владислава Уразова стала четвертой в многоборье (56,966).

Золото выиграла американка Суниса Ли (57,433). Серебряным призером стала бразильянка Ребека Андраде (57,298).

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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