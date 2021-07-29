Журова надеется, что российские гимнастки завоюют индивидуальные награды на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала выступление Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой в финале личного многоборья на Олимпиаде в Токио.

«Конкуренция была очень высокая, — приводит слова Журовой «Газета.Ru». — Несомненно, старались, как могли. Есть такой момент: на Олимпийских играх очень ценятся, в том числе и болельщиками, командные медали — они демонстрируют сплоченность. И, мне кажется, эмоционально очень выложились спортсмены. Нужна небольшая пауза, чтобы отдохнуть, и уже в отдельных видах завоевывать медали — золотые, я надеюсь.

Даже на этом этапе можно сказать, что Олимпиада для наших гимнастов успешная, они побили исторические рекорды. Это демонстрация развития гимнастики в стране, а в дальнейшем — привлечение внимания к этому прекрасному виду спорта среди детей. Но я все-таки еще надеюсь на индивидуальные виды, так что давайте подождем. Надеюсь, ребята и девчонки переведут дыхание и пойдут выигрывать с новыми силами».

Мельникова стала третьей в финале многоборья. Она набрала 57,199 балла. Еще одна россиянка Владислава Уразова стала четвертой (56,966).

Золото выиграла американка Суниса Ли (57,433). Серебряным призером стала бразильянка Ребека Андраде (57,298).