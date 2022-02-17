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Сегодня, 12:41

Японская конькобежка Такаги завоевала золото Олимпиады на дистанции 1000 м, Голиковой не хватило 0,1 секунды до бронзы

Иван Торопцев
Корреспондент

Японская конькобежка Михо Такаги завоевала золото Олимпиады в Пекине на дистанции 1000 метров.

Спортсменка установила новый олимпийский рекорд — 1 минута и 13,19 секунды.

Серебряным призером стала нидерландка Ютта Лердам, бронза — у американки Бриттани Боу. Ангелина Голикова стала лучшей из россиянок и заняла четвертое место, проиграв Боу 0,1 секунды.

Дарья Качанова стала 9-й, у Ольги Фаткулиной — 13-й результат.

Коньки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

1 000 м

Финал

1. Михо Такаги (Япония) — 1.13,19

2. Ютта Лердам (Нидерланды) — 1.13,83

3. Бриттани Боу (США) — 1.14,61

4. Ангелина Голикова (Россия) — 1.14,71

5. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) — 1.14,92

6. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.15,11

7. Кими Гетц (США) — 1.15,40

8. Ванесса Херцог (Австрия) — 1.15,644

9. Дарья Качанова (Россия) — 1.15,649

10. Нао Кодаира (Япония) — 1.15,65

13. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.15,87

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