Японская конькобежка Такаги завоевала золото Олимпиады на дистанции 1000 м, Голиковой не хватило 0,1 секунды до бронзы
Японская конькобежка Михо Такаги завоевала золото Олимпиады в Пекине на дистанции 1000 метров.
Спортсменка установила новый олимпийский рекорд — 1 минута и 13,19 секунды.
Серебряным призером стала нидерландка Ютта Лердам, бронза — у американки Бриттани Боу. Ангелина Голикова стала лучшей из россиянок и заняла четвертое место, проиграв Боу 0,1 секунды.
Дарья Качанова стала 9-й, у Ольги Фаткулиной — 13-й результат.
Коньки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
1 000 м
Финал
1. Михо Такаги (Япония) — 1.13,19
2. Ютта Лердам (Нидерланды) — 1.13,83
3. Бриттани Боу (США) — 1.14,61
4. Ангелина Голикова (Россия) — 1.14,71
5. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) — 1.14,92
6. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.15,11
7. Кими Гетц (США) — 1.15,40
8. Ванесса Херцог (Австрия) — 1.15,644
9. Дарья Качанова (Россия) — 1.15,649
10. Нао Кодаира (Япония) — 1.15,65
13. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.15,87