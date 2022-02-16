Трофимов — о серебре на Олимпиаде: «Чувствуется вес этих упорных тренировок»
Российский конькобежец Сергей Трофимов признался, что завоеванная серебряная медаль на Олимпиаде в Пекине далась команде нелегко.
— Медаль очень тяжелая
— Но это приятная тяжесть?
— Очень приятная. Чувствуется вес этих упорных тренировок.
— Как вам встреча, ощущения от прибытия домой. Может, хотелось в Пекине еще побыть?
— Нет, не хотелось. Хотелось вернуться поскорее. Просто там делать уже нечего.
— Какое главне впечатление останется помимо медали?
— Я стал более самостоятельным спортсменом, уверенным в себе.
— А именно события, выступления?
— Конкретно в Пекине запомнятся эти два забега, где завоевали серебряные медали.
— Какие планы сейчас?
— Сейчас на 2-3 дня домой. Потом 28 числа мы улетаем в Хавр на чемпионат мира.
— С семьей когда встретитесь?
— Сегодня вечером.
— Как общаетесь с ребятами, после того как вышли из пузыря?
— Примерно все то же самое, что и в Пекине.
Вчера, 15 февраля, Руслан Захаров, Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов заняли второе место в командной гонке преследования и принесли сборной России седьмую серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине.