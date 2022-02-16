Конькобежец Трофимов рассказал об эмоциях после завоевания серебра на Олимпиаде в Пекине

Российский конькобежец Сергей Трофимов признался, что завоеванная серебряная медаль на Олимпиаде в Пекине далась команде нелегко.

— Медаль очень тяжелая

— Но это приятная тяжесть?

— Очень приятная. Чувствуется вес этих упорных тренировок.

— Как вам встреча, ощущения от прибытия домой. Может, хотелось в Пекине еще побыть?

— Нет, не хотелось. Хотелось вернуться поскорее. Просто там делать уже нечего.

— Какое главне впечатление останется помимо медали?

— Я стал более самостоятельным спортсменом, уверенным в себе.

— А именно события, выступления?

— Конкретно в Пекине запомнятся эти два забега, где завоевали серебряные медали.

— Какие планы сейчас?

— Сейчас на 2-3 дня домой. Потом 28 числа мы улетаем в Хавр на чемпионат мира.

— С семьей когда встретитесь?

— Сегодня вечером.

— Как общаетесь с ребятами, после того как вышли из пузыря?

— Примерно все то же самое, что и в Пекине.