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Сегодня, 16:53

Трофимов — о серебре на Олимпиаде: «Чувствуется вес этих упорных тренировок»

Конькобежец Трофимов рассказал об эмоциях после завоевания серебра на Олимпиаде в Пекине
Георгий Скобликов
,  
Владимир Пушкарев

Российский конькобежец Сергей Трофимов признался, что завоеванная серебряная медаль на Олимпиаде в Пекине далась команде нелегко.

— Медаль очень тяжелая

— Но это приятная тяжесть?

— Очень приятная. Чувствуется вес этих упорных тренировок.

— Как вам встреча, ощущения от прибытия домой. Может, хотелось в Пекине еще побыть?

— Нет, не хотелось. Хотелось вернуться поскорее. Просто там делать уже нечего.

— Какое главне впечатление останется помимо медали?

— Я стал более самостоятельным спортсменом, уверенным в себе.

— А именно события, выступления?

— Конкретно в Пекине запомнятся эти два забега, где завоевали серебряные медали.

— Какие планы сейчас?

— Сейчас на 2-3 дня домой. Потом 28 числа мы улетаем в Хавр на чемпионат мира.

— С семьей когда встретитесь?

— Сегодня вечером.

— Как общаетесь с ребятами, после того как вышли из пузыря?

— Примерно все то же самое, что и в Пекине.

Вчера, 15 февраля, Руслан Захаров, Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов заняли второе место в командной гонке преследования и принесли сборной России седьмую серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине.

Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Сергей Трофимов
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