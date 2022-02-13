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Сегодня, 18:25

Голикова отметила, что хотела завоевать золото на Олимпиаде в Пекине

Сергей Федоров
Корреспондент
Ангелина Голикова.
Фото Reuters

Российская конькобежка Голикова прокомментировала свою бронзу на Олимпиаде

Российская конькобежка Ангелина Голикова поделилась впечатлениями после своего выступления на Олимпиаде в Пекине. Она завоевала бронзу на дистанции 500 метров.

«Пока не могу описать ощущения, — сказала Голикова. — Перед этим днем было много эмоций, которые нужно держать в голове, чтобы сконцентрироваться на старте. Девчонки сильные, я понимала, что между нами будет минимальный разрыв. Знала, что самые сильные будут стартовать в таких же условиях. Все в равных условиях, нас разрешала судьба.

Перед стартом понимала, что нельзя бояться, надо идти навстречу себе. Выдала все на этом старте. В свое оправдание могу сказать, что если бы бежала с Джексон и она была бы на внешней дорожке, у нее было бы небольшое преимущество, но я могла бы контролировать ее. Хотела принести команде золото, но что есть, то есть. Пока не могу все чувства передать".

Зимняя Олимпиада в Токио проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Ангелина Голикова
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