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Сегодня, 18:16

Дарья Качанова: «Моя основная дистанция — 1000 метров, к ней готовлюсь и настраиваюсь на высокий результат»

Иван Шитик
Корреспондент

Российская конькобежка Дарья Качанова подвела итоги своего выступления на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине.

«Моя основная дистанция — 1000 метров, к ней готовлюсь и настраиваюсь на высокий результат. Очень рада за Ангелину, она размочила счет по медалям. Теперь всем будет легче» — цитирует Качанову пресс-служба ОКР.

Российская конькобежка Ангелина Голикова стала обладательницей бронзовой медали на Олимпийских играх в Пекине на дистанции 500 м.

Россиянка Дарья Качанова заняла в итоговом протоколе восьмое место, Ольга Фаткулина — десятое.

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Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Ангелина Голикова
Дарья Качанова
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