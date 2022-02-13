Дарья Качанова: «Моя основная дистанция — 1000 метров, к ней готовлюсь и настраиваюсь на высокий результат»

Российская конькобежка Дарья Качанова подвела итоги своего выступления на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине.

«Моя основная дистанция — 1000 метров, к ней готовлюсь и настраиваюсь на высокий результат. Очень рада за Ангелину, она размочила счет по медалям. Теперь всем будет легче» — цитирует Качанову пресс-служба ОКР.

Российская конькобежка Ангелина Голикова стала обладательницей бронзовой медали на Олимпийских играх в Пекине на дистанции 500 м.

Россиянка Дарья Качанова заняла в итоговом протоколе восьмое место, Ольга Фаткулина — десятое.