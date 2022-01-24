Летающий Помидор атакует четвертый олимпийский титул. Шон Уайт вернулся

Роман со звездой «Дневников вампира», пьяный дебош и 62 шва на лице — чем знаменит несгибаемый сноубордист.

Пока в фигурном катании борются сторонники и противники поднятия возрастного ценза, во многих других видах спорта вовсю побеждают возрастные спортсмены. И годы при этом —преимущество, а не проблема. Когда ты в 18 или 20 лет попадаешь в горных лыжах на Кубок мира, тебя никто не знает, ты стартуешь из конца списка участников, а за это время трасса, по которой едут все, успевает стать менее пригодной для быстрого спуска. А чем старше ты становишься, тем, как правило, сильнее физически, набираешь вес и рейтинг на серьезных соревнованиях и владеешь огромным количеством опыта прохождения трасс.

Яркий пример такого атлета — Шон Уайт, выступающий в родственном с горными лыжами виде спорта. Сноуборд и фристайл не так популярны в России просто потому, что громких побед наших спортсменов мало, хотя и возможности есть. Поэтому немногие обратят внимание на американского сноубордиста, пусть он и трехкратный олимпийский чемпион. А зря. Его история и четвертый поход за золотом Игр в 35 лет вызывают уважение и достойны отдельного рассказа.

Шон Уайт. Фото Getty Images

Мать — официантка, отец — водопроводчик, сын — миллионер

Сразу после рождения Шона выяснилось, что у него серьезные проблемы с сердцем. Обычно такое означает запрет на полноценную жизнь и кучу нервотрепки. Но родители Уайта решили иначе — мальчику провели две серьезные операции, и через пять лет он был абсолютно здоров. Вероятно, он даже не запомнил тех дней, когда что-то было не так.

На сноуборд Шон встал в шесть лет и часто катался со своей семьей. Правда, до этого он еще научился кататься на горных лыжах. Родители настолько поддерживали сына, что разрешали кататься вместо уроков. Мать и отец посчитали, что так в будущем Уайт сможет обеспечивать себя финансово. Трудно гарантировать что-то в детстве, когда еще непонятно, сложится ли профессиональная карьера спортсмена — кто же знал, что мальчик сможет зарабатывать собственные средства уже совсем скоро. Хотя у самих родителей обычные профессии: мать работала официанткой, отец — водопроводчиком.

Это не преувеличение — в семь лет Шон подписал первый контракт. В 16 купил родителям домик на побережье возле Сан-Диего. Сейчас Уайт является самым популярным сноубордистом и одним из богатейших спортсменов мира.

С 13 лет Шон начал участвовать во взрослых соревнованиях. Хотя на довольно часто проводимых турнирах типа Кубка мира его можно встретить редко, именно Уайт является самым титулованным сноубордистом. Он три раза выигрывал золото Олимпиады и постоянно участвует во Всемирных экстремальных играх начиная с 2002 года. Через четыре года после этого Уайт в первый раз стал олимпийским чемпионом, хотя с трудом прошел квалификацию в Турине. Но вот в финале ему хватило одной попытки, чтобы завоевать золото. При этом во втором заезде Уайт даже не стал выполнять некоторые трюки, а дважды заехал на вершину снежного рельефа и забрызгал снегом ликующую толпу. После этого он поговорил со своей матерью, которая сказала ему: «Отныне тебя навсегда запомнят как Шона Уайта, золотого олимпийского медалиста».

Игры в Сочи — единственная неудача

В Италии Шон установил мировой рекорд в соревнованиях по хафпайпу, а на следующей Олимпиаде в Ванкувере он обновил свое же достижение. Его даже прозвали Летающим Помидором за яркий рыжий цвет волос. Причем в Ванкувере, уже понимая, что точно выиграет, во второй попытке Шон зашел на трюк, который сам же и изобрел. Это был самый сложный элемент в его карьере, но Уайт справился и с ним, доказав, что победа в Турине была не случайной.

Единственной неудачей на Играх стало выступление в Сочи, где сноубордист вылетел за пределы тройки, довольствовавшись «деревом». А вот со следующей Олимпиадой все было не так просто. На сборах в Новой Зеландии Шон получил травму лица и ушиб легких, в результате чего ему наложили 62 шва. Даже тренер Уайта Джи Джи Томас дал вероятность всего 50%, что тот вернется в спорт и выступит на Играх. Но Шон мало того что поехал в Пхенчхан, он еще и в упорной борьбе с японцем Аюмо Хирамо снова стал олимпийским чемпионом.

А теперь легендарный сноубордист снова возвращается, чтобы стать еще титулованнее — на кону четвертое золото Игр. В Пекине 35-летний спортсмен может стать самым возрастным олимпийцем в истории США, но он все равно продолжит быть фаворитом. Уайт вернулся в марте прошлого года и выступил на «Гран-при» в Америке, заняв там четвертое место. Этого хватило для квалификации на Олимпийские игры, причем он стал лучшим из всех американских сноубордистов.

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Пьяный дебош, совладелец горнолыжного курорта и роман с Добрев

А что же кроме спорта? Шон не только является самым популярным сноубордистом (1,7 миллиона подписчиков в Instagram), но еще и успел стать успешным предпринимателем. Он владеет фестивалем Air + Style — мероприятием, которое сочетает в себе музыку, сноуборд и скейтборд и проводится в Лос-Анджелесе и Пекине. Кроме этого, у Уайта есть собственная линия одежды WHT Space и горнолыжный курорт в Южной Калифорнии Mammoth Mountain.

Кроме сноуборда атлет еще занимается скейтбордом и даже три раза выигрывал на летних Всемирных экстремальных играх (X-Games). И это, кстати, первый случай, когда спортсмен победил и на летних, и на зимних Играх.

В свободное от спорта время (и откуда оно у Уайта только?) он играет на гитаре в группе Bad Things (они даже играли на разогреве у Thirty Seconds To Mars и подписали контракт с Warner Brothers Records), снимается в кино (играл самого себя в фильме «Секс по дружбе» с Милой Кунис и Джастином Тимберлейком и известен по множеству фильмов и игр по сноуборду (на основе его трюков выпущены те самые компьютерные игры).

Неоднозначные моменты в биографии Шона тоже есть. Например, его обвинила в сексуальных домогательствах ударница группы Bad Things Лена Завайдех. Это произошло в 2016 году, но уже в 2017-м Уайт и Задайнех достигли внесудебного соглашения, но подробности конфликта не обнародованы.

Шон Уайт. Фото Getty Images

А в 2012-м спортсмен был задержан за пьяный дебош в гостинице Нэшвилла. Вандализм и нахождение в нетрезвом виде в общественном месте — причины ареста. Уайт включил сигнал пожарной тревоги, спровоцировал эвакуацию отеля, сломал телефон и подрался с одним из постояльцев. Ему даже мог грозить тюремный срок, но человек, с которым произошел конфликт, отказался выдвигать обвинения.

Уже долгое время сноубордист встречается с актрисой Ниной Добрев, звездой сериала «Дневники вампира». Они познакомились на мотивационном семинаре, организованном спикером Тони Роббинсом во Флориде. Тогда Уайт ничего не знал о такой актрисе — она хоть и является талантливой, но не слишком много снимается в различных фильмах. Шон пригласил Нину перекусить, не понимая, кто она, и очень удивился, когда посетители кафе стали фотографироваться с ней и брать у нее автографы, а его не замечали.

Сразу после того ужина Нина и Шон начали встречаться, но у них обоих было загруженное расписание. Они постоянно находились в разъездах. Но тут вовремя подоспела пандемия, так что Уайт и Добрев съехались и занялись обустройством дома. Теперь актриса занята в съемках новых фильмов, а Уайт — подготовкой к Олимпиаде, но почти все свободное время они стараются проводить вместе.