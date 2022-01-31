«И развеяли ее прах над Красной Поляной». Как сноубордисты и фристайлисты гибнут ради своей мечты

Трагические истории спортсменов, ушедших из жизни на горных склонах.

Сноуборд и фристайл принято считать экстремальными видами спорта — во время соревнований и тренировок спортсмены здесь часто проходят по грани человеческих возможностей. И рискуют получить не просто заурядную травму, а лишиться жизни или остаться инвалидом. Самые отчаянные парни и девчонки занимаются фрирайдом — спуском по необорудованным, диким снежным склонам. Фрирайдеры эпизодически попадают под лавины и срываются в пропасти — никогда не занимайтесь таким спортом без должной подготовки и поддержки спасателей. Но и на искусственных трассах порой происходят трагедии. «СЭ» вспомнил несколько таких историй в надежде, что подобное не повторится — ни на Олимпиаде в Пекине, ни где-либо еще.

Просто потеряла равновесие

В сентябре 2010 года перед началом нового постолимпийского сезона на сборе в Швейцарии погибла кандидат в сборную России по сноуборд-кроссу Полина Петроченко. Девушке из Новосибирска было всего 14 лет, она подавала большие надежды, но жизнь восходящей звезды и потенциальной участницы Олимпиады в Сочи перечеркнул неудачный прыжок на тренировке. Полина работала на самом маленьком трамплине на трассе, проложенной на леднике курорта Санте-Фе. Ранее Петроченко выполняла подобный прыжок много раз, но в тот трагический момент потеряла равновесие, упала на голову и сломала шейные позвонки. На Полине был полный комплект защиты, но, к сожалению, экипировка для сноуборда не подразумевает защиту для шеи.

За жизнь юной спортсменки боролись лучшие швейцарские врачи, но она скончалась в больнице от травм, несовместимых с жизнью. Местная полиция и комиссия Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России пришли к выводу, что имел место исключительно несчастный случай. Никакой халатности со стороны тренеров не зафиксировано. Через год после смерти самой юной сноубордистки нашей сборной в память о ней в Новосибирске начали проводить Кубок Полины Петроченко — эти соревнования в сноуборд-парке «Горский» до сих пор есть во Всероссийском календаре стартов.

Несанкционированная панихида

В последней день Олимпиады в Сочи 23 февраля 2014 года спортсмены сборной Канады по фристайлу тайно забрались на олимпийский пайп и развеяли над ним прах своей соотечественницы Сары Берк, трагически погибшей за два года до этих Игр. В МОК заявили, что данная церемония не санкционирована официально. Однако препятствовать канадцам никто не стал. Ведь Берк была одной из самых известных фристайлисток мира, пионером женского хафпайпа. Именно благодаря усилиям Сары соревнования на пайпе включили в программу олимпийского турнира по фристайлу. Но воспользоваться плодами своей работы девушка не успела — в 29 лет она умерла в результате травмы, полученной во время тренировки в американском Солт-Лейк-Сити.

10 января 2012 года, репетируя сложный трюк, Берк неудачно приземлилась на одну ногу, а затем рухнула назад, сильно ударившись головой о прессованный снег. Без сознания спортсменка была доставлена на вертолете в университетский госпиталь Солт-Лейк-Сити. Там ей сделали операцию в связи с кровоизлиянием в мозг, но спасти Сару не удалось. Через девять дней она скончалась от остановки сердца, не выходя из комы. Берк была чемпионкой мира, четыре раза выигрывала золото на X-Games, в 2007 году получила премию ESPY как лучшая фристайлистка и снялась во множестве фильмов. Она стала первой женщиной, выполнившей прыжок на 1080 градусов (в три оборота). Однако ее бесстрашие в итоге обернулось трагедией.

Фатальная ошибка

Словенский сноубордист Марко Гилк участвовал в пяти чемпионатах мира и в пяти X-Games в дисциплинах «биг-эйр» и «слоупстайл». Больших титулов за время своей карьеры он не завоевал, но стал одним из самых известных прорайдеров мира, в том числе благодаря своему каналу, на котором он рассказывал о любимом виде спорта и показывал, как на склонах осваиваются его дети — мальчик и девочка. В 2016-м судьба послала словенцу первое предупреждение — во время съемок в Альпах он упал и сломал позвоночник. Марко долго восстанавливался после той травмы, но вернулся в сноуборд и продолжил свой видеопроект. Как мог такой опытный спортсмен выйти на трассу без защитного шлема, остается только изумляться. Но Гилк совершил эту ошибку, ставшую для него фатальной.

23 ноября 2021 года в районе австрийского Зельдена Марко упал во время осмотра места для съемок вне оборудованных трасс и ударился головой о находящийся под снегом выступ скалы. Смерть наступила почти мгновенно. Вызванные съемочной группой спасатели лишь констатировали гибель знаменитого спортсмена. У Гилка остались двое детей (те самые мальчик и девочка) и беременная жена — третий ребенок родился уже после гибели отца. «Сноуборд со стороны кажется очень простым занятием, — рассказывал словенец в одном из своих фильмов. — Вы просто скатываетесь с горы на куске дерева. Но удовольствие, которое вы при этом получаете, не сравнимо ни с чем». Увы, цена за подобное удовольствие порой оказывается слишком высокой.