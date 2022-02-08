Уайлд подумает о завершении карьеры в ближайшие дни

Российский сноубордист Вик Уайлд заявил, что подумает о завершении карьеры в ближайшие дни.

«В ближайшие несколько дней я буду думать о возможном завершении карьеры. В этом сезоне у меня не было никаких травм, мое тело в прекрасном состоянии. Все отлично», — сказал Уайлд.

8 февраля Вик стал бронзовым призером Олимпиады в Китае, опередив в заезде за третье место 41-летнего итальянца Роланда Фишналлера.

На Олимпиаде-2014 в Сочи спортсмен стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.