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Сегодня, 12:15

Уайлд подумает о завершении карьеры в ближайшие дни

Артем Бухаев
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Сергей Федоров

Российский сноубордист Вик Уайлд заявил, что подумает о завершении карьеры в ближайшие дни.

«В ближайшие несколько дней я буду думать о возможном завершении карьеры. В этом сезоне у меня не было никаких травм, мое тело в прекрасном состоянии. Все отлично», — сказал Уайлд.

8 февраля Вик стал бронзовым призером Олимпиады в Китае, опередив в заезде за третье место 41-летнего итальянца Роланда Фишналлера.

На Олимпиаде-2014 в Сочи спортсмен стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

Олимпиада
Вик Уайлд
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