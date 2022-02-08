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Сегодня, 12:05

Вик Уайлд сделал заявление о завершении карьеры

Сноубордист Уайлд объявил о завершении карьеры после бронзы Олимпиады
Иван Торопцев
Корреспондент
Вик Уайлд.
Фото Reuters

Российский сноубордист Вик Уайлд дал понять, что не продолжит карьеру после того, как завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине.

35-летний спортсмен пообщался с тележурналистами после цветочной церемонии по окончанию соревнований в параллельном гигантском слаломе.

«Мне трудно подобрать слова, их немного. ы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», — приводит matchtv.ru слова Уайлда.

Уайлд получил гражданство России в 2012 году, до этого он выступал за США. На Олимпиаде-2014 в Сочи спортсмен стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

Сегодня, 8 февраля он стал бронзовым призером Игр в Китае, опередив в заезде за третье место 41-летнего итальянца Роланда Фишналлера.

Олимпиада-2022. Эдуард Латыпов и&nbsp;Александр Логинов. Олимпиада 2022: Уайлд взял бронзу, Большунов пропускает спринт и индивидуальная гонка биатлонистов. Онлайн-трансляция 8 февраля

Олимпиада
Сборная России по сноуборду
Вик Уайлд
Сноуборд
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