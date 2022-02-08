«Не имеет имени или не является чьим-то корешом». Российский сноубордист Хадарин разнес судейство на Олимпиаде в Пекине

Российский сноубордист Владислав Хадарин раскритиковал судейство на Олимпийских играх-2022 в Пекине. По его словам, он должен был проходить в финал слоупстайла.

«В квалификации я хорошо проехал с одними из сильнейших связок на трамплинах, пусть и с небольшими недочетами на джиббинге. Не спорю, это должно было понизить мою оценку, но не настолько сильно, чтобы не пройти в финал. Люди с похожими трюками получали 75-78 баллов, я же — 64», — приводит слова Хадарина «Чемпионат».

Также Хадарин добавил, что канадец Макс Пэррот допустил грубую ошибку, однако судьи на обратили на это внимание.

«Похожая ситуация произошла и во время финалов. Макс Пэррот, который взял золото, совершил серьезную ошибку во время исполнения одного из трюков, — сказал Цветков. — Обычно за такое снижают оценку, но в его случае это не сказалось вообще. Я прихожу к мнению, что судьи отдают предпочтение тому или иному райдеру по своим личным соображениям. Дружат они, нравится стиль или что-то еще. В решающий момент отдадут ему два-три балла, а не другому, кто этого тоже заслуживает, но не имеет имени или не является чьим-то корешом».

23-летний Хадарин завоевал серебро Универсиады-2019. Также он побеждал на этапе Кубка мира в биг-эйре и является серебряным призером Юношеских олимпийских игр-2016.