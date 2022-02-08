Сноубородист Вик Уайлд ответил на вопрос о завершении карьеры

Вик Уайлд: «О своем будущем в спорте я подумаю в другой раз»

Российский сноубордист Вик Уайлд, ставший бронзовым призером Олимпиады в Пекине в гигантском параллельном слаломе, сообщил, что пока не думает о своем будущем.

«Я просто рад, что смог снова выступить на высоком уровне. Хочу сейчас просто насладитья этим моментом. О своем будущем в спорте я подумаю в другой раз», — сказал спортсмен.

Ранее Уайлд рассказал, что не жалеет о переезде в Россию.