Сноубородист Вик Уайлд ответил на вопрос о завершении карьеры
Вик Уайлд: «О своем будущем в спорте я подумаю в другой раз»
Российский сноубордист Вик Уайлд, ставший бронзовым призером Олимпиады в Пекине в гигантском параллельном слаломе, сообщил, что пока не думает о своем будущем.
«Я просто рад, что смог снова выступить на высоком уровне. Хочу сейчас просто насладитья этим моментом. О своем будущем в спорте я подумаю в другой раз», — сказал спортсмен.
Ранее Уайлд рассказал, что не жалеет о переезде в Россию.
35-летний сноубордист — двукратный олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи. За Россию уроженец США выступает с 2012 года.
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