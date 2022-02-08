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Сегодня, 12:40

Сноубородист Вик Уайлд ответил на вопрос о завершении карьеры

Вик Уайлд: «О своем будущем в спорте я подумаю в другой раз»
Сергей Федоров
Корреспондент
Вик Уайлд.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский сноубордист Вик Уайлд, ставший бронзовым призером Олимпиады в Пекине в гигантском параллельном слаломе, сообщил, что пока не думает о своем будущем.

«Я просто рад, что смог снова выступить на высоком уровне. Хочу сейчас просто насладитья этим моментом. О своем будущем в спорте я подумаю в другой раз», — сказал спортсмен.

Ранее Уайлд рассказал, что не жалеет о переезде в Россию.

35-летний сноубордист — двукратный олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи. За Россию уроженец США выступает с 2012 года.

Вик Уайлд
Сноуборд
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