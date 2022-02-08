Российские сноубордистки не смогли выйти в четвертьфинал Олимпиады в параллельном гигантском слаломе

Российские сноубордистки Софья Надыршина и Полина Смоленцова не смогли выйти в четвертьфинал Олимпиады в параллельном гигантском слаломе.

В 1/8 финала Надыршина проиграла нидерландке Мишель Деккер, а Смоленцова уступила Александре Кроль из Польши.

Четвертьфинал в параллельном гигантском слаломе у женщин пройдет сегодня, 8 февраля. Начало запланировано на 10.06 (мск).

Олимпийские игры-2022

Сноуборд

Женщины

Параллельный слалом

1/8 финала

Мишель Деккер (Нидерланды) — Софья Надыршина (Россия) (отставание — +0,03 секунды)

Юлия Дуймовиц (Австрия) — Патриция Кюммер (Швейцария) (+0,20)

Александра Кроль (Польша) — Полина Смоленцова (Россия) (+0,16)

Эстер Ледецка (Чехия) — Надя Охнер (Италия) (спортсменка из Италии не финишировала)

Рамона Терезия Хофмайстер (Германия) — Томока Такеючи (Япония) (спортсменка из Японии не финишировала)

Даниэла Ульбинг (Австрия) — Меган Фаррелл (Канада) (+0,50)

Каролин Лангенхорст (Германия) — Юли Цогг (Швейцария) (+0,08)

Глория Котник (Словения) — Цубаки Мики (Япония) (спортсменка из Японии не финишировала)