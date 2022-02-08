Россиянка Смоленцова не смогла пройти в четвертьфинал Олимпиады в параллельном гигантском слаломе

Российская сноубордистка Полина Смоленцова не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады в Пекине в параллельном гигантском слаломе.

В 1/8 финала она уступила Александре Кроль из Польши. По итогам заезда россиянка проиграла 0,16 секунды.

Ранее другая россиянка Софья Надыршина также не смогла пройти в четвертьфинал, уступив Мишель Деккер из Нидерландов.

Четвертьфинал в параллельном гигантском слаломе у женщин состоится сегодня, 8 февраля. Начало запланировано на 10.06 (мск).