Вероника Степанова.

Дерзкая, красивая, успешная и открытая.

Золото в женской эстафете, пожалуй, самый эмоциональный момент этих Олимпийских игр. В командном турнире по фигурному катанию победа была ожидаемой. Триумф Александра Большунова — кайф. Но эстафеты — особая история. Напряжение и накал учетверяются, это уже не индивидуальный вид спорта. И неслучайно именно в этом виде программы всегда самые большие рейтинги.

12 февраля 2022 года точно войдет в историю российского спорта. Такие яркие гонки — на всю жизнь. Я — счастливчик. Видел это вживую.

Вся наша четверка — героини. Юля Ступак с ходу пошла в отрыв. Наталья Непряева не подпустила саму Йохауг. Татьяна Сорина, несмотря на неидеальную форму, молотила на зубах и отправила на четвертый этап Степанову в 10 секундах от грозных Норвегии и Финляндии. А Вероника — просто влюбила в себя страну.

Ей всего 21 год. Она яркая. Эмоциональная. Дружелюбная. Говорит по-английски. Общается с лыжницами из других стран. С Нортугом. Раскованно чувствует себя перед камерами. Кайфует от всего: микст-зоны, гонок, давления, риска. Еще она очень дерзкая на дистанции. Никого не боится. И не стесняется об этом говорить. Степанова — новая генерация российских спортсменов. Хочется, чтобы таких было много.

Все, что мне нужно, — палки, лыжи и ботинки

В начале декабря Нику впервые поставили в эстафету за взрослую команду. Сразу на четвертый этап. «Страшно ли мне? Да о чем вы! Это круто! Я буду получать удовольствие от происходящего». В тот день Россия впервые за 17 лет победила на Кубке мира.

Сейчас невозможно в это поверить, но еще пару месяцев не было никакой уверенности, что Степанова вообще выступит на Олимпиаде. Даже года не прошло, как она дебютировала в сборной! Этот сезон — первое попадание в топ-10. Теперь Вероника — настоящая звезда.

При этом не какая-то космическая и недоступная, а своя, народная.

Степанова — с Камчатки и очень гордится этим. Несмотря на свою женственность, она отнюдь не привереда.

— Мы не паникуем, что у нас нет шведского стола, — сами себе приготовим, — рассказывала она мне в Лиллехаммере. — Не буду ныть из-за отсутствия комфорта. Все, что мне нужно, — палки, лыжи и ботинки.

— Какие условия должны быть, чтобы вы отказались выходить на старт?

— Я должна быть при смерти. Я за любую возможность выступать! Ради этого же тренируюсь, не так ли? Даже когда в прошлом году мне сказали, что еду в Энгандин, где был масс-старт на моей непрофильной классической «десятке» и коньковое преследование на 30 км, я очень сильно обрадовалась. Гонки — класс!

Мечтаю финишировать с флагом

Вопреки стереотипам, что хороший спортсмен должен тренироваться, а не болтать, Степанова очень медийная. Она снималась в фильме про Елену Вяльбе «Белый снег». У нее популярный Instagram. Который после этой Олимпиады, кажется, станет просто космическим. И, самое главное, это ничуть не мешает ей прогрессировать на лыжне.

Амбиций у этой девушки остается полно. Даже после олимпийского золота Вероника не реализовала все свои спортивные грезы.

— Я вообще очень хочу финишировать с российским флагом, — признавалась она в Лиллехаммере. — Вот это — реально мечта. Хотелось бы воплотить ее в самом ближайшем будущем. Да пусть даже и не в самом. Я умею ждать.

— Когда последний раз российская лыжница побеждала с флагом?

— Давно. Точно делала это Елена Валерьевна. Шикарный пример. Но времени прошло много. Пора обновить историю!

Хоть кто-то сомневается, что она это сделает?